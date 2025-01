PS5 & PS4: Das nächste Spiel von Level 5 erscheint offenbar auch für PlayStation

Das nächste Spiel des japanischen Entwicklerstudios Level 5 wird offenbar nicht nur für Nintendos Switch erscheinen. So tauchte zu „FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin“ erst kürzlich eine entsprechende Produktseite im PS Store auf, die nach kurzer Zeit aber wieder entfernt wurde.

Der in Japan ansässige Entwickler Level 5 ist vor allem für seine Veröffentlichungen auf den Nintendo-Plattformen bekannt. Dazu zählt unter anderem auch die erfolgreiche „Professor Layton“-Reihe. Einige seiner Werke, darunter auch die beiden „Ni no Kuni“-Spiele, brachte das Studio aber auch schon auf die PlayStation-Konsolen von Sony.

Wie es nun scheint, könnte mit „FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin“ das nächste Spiel von Level 5 ebenfalls für die PS5 und PS4 erscheinen, obwohl die „Animal Crossing“-ähnliche Lebenssimulation bislang offiziell nur für die Nintendo Switch angekündigt wurde.

Eintrag im PS Store deutete PS5- und PS4-Version an

So tauchte „FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin“ im Laufe des gestrigen Tages für eine kurze Zeit im PlayStation Store (via Gematsu) auf. Dort wurde der Titel sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5 gelistet und war mit dem 23. April 2025 als Veröffentlichungsdatum versehen. Kurz darauf wurde die Produktseite aber wieder entfernt, was darauf schließen lässt, dass Sony womöglich etwas vorschnell gehandelt hat.

Demnach könnte schon bald eine offizielle Ankündigung von „FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin“ für die PS5 und PS4 erfolgen. Erstmals vorgestellt wurde das Cozy-Game auf einer Nintendo-Direct-Show im Februar 2023. Ursprünglich war der Release auch für dasselbe Jahr geplant, wurde dann aber auf 2024 verschoben. Im Sommer des vergangenen Jahres erfolgte aber eine weitere Verzögerung, während nun der 23. April 2025 angepeilt wird.

Gemütlicher Inselaufbau trifft auf Zeitreisen

„FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin“ ist das zweite Spiel der Reihe, nachdem „Fantasy Life“ im Jahr 2012 für den Nintendo 3DS erschienen ist. In der kommenden Lebenssimulation, die Rollenspiel-Elemente mit Abenteuer vermischt, können Spieler erneut ihre eigene Stadt auf einer Insel erbauen und dort jede Menge erleben. Dabei stehen dem Spieler zahlreiche Berufe zur Verfügung, die erlernt und ausgeübt werden können. Außerdem bietet jeder Beruf unterschiedliche Aufgaben, die erledigt werden wollen.

Durch ein umfangreiches Crafting-System können zudem zahlreiche Gegenstände hergestellt werden, während das Kochen köstlicher Gerichte natürlich ebenfalls nicht fehlen darf. Highlight von „FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin“ ist aber das brandneue Zeitreise-Feature, dass es ermöglicht, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her zu reisen. Dadurch lassen sich weitere Geheimnisse der Insel aufdecken, während man auch auf historische Figuren treffen kann.

