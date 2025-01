Kingdom Come Deliverance 2: Preload-Zeiten für PS5, Xbox Series X/S und PC

Warhorse Studios hat die Preload-Zeiten für „Kingdom Come: Deliverance 2“ auf allen Plattformen bekanntgegeben. In einem Artwork enthüllte der Entwickler außerdem die genauen Release-Zeiten des Rollenspiels.

„Kingdom Come Deliverance 2“ beerbt ein Rollenspiel, das mit einer Gesamtfläche von 16 Quadratkilometern beim Spieler keine Platzängste hervorruft. Das Sequel will circa die doppelte Fläche, genauer zwischen 30 und 35 Quadratkilometern, bieten – und das wird sich natürlich in der Dateigröße niederschlagen.

Belegt das Gesamtpaket des ersten „Kingdom Come Deliverance“ um die 46 Gigabyte an Festplattenspeicher (PS4), so erhöht das Sequel nun schon bei der Preload-Größe der PS5-Version auf 84 Gigabyte. Wer also über keine allzu schnelle Internetverbindung verfügt, der wird „Kingdom Come Deliverance 2“ vorab herunterladen wollen.

Preload- und Release-Zeiten von Kingdom Come 2

Aber wie steht es um die Preload-Größen auf anderen Plattformen, und wann genau wird der Vorab-Download auf welcher Plattform möglich sein? Die Antwort darauf hat der Entwickler Warhorse am 29. Januar via Facebook gegeben. Die globalen Veröffentlichungszeiten des Spiels lieferte das Prager Studio gleich mit.

Zu diesen Terminen wird der Preload für „Kingdom Come Deliverance 2“ verfügbar sein:

PlayStation 5: Am 2. Februar um circa 17 Uhr

Am 2. Februar um circa 17 Uhr Xbox Series X/S: Am 28. Januar um circa 17 Uhr

Am 28. Januar um circa 17 Uhr Steam (PC): Am 3. Februar um circa 17 Uhr

Die Preload-Größen betragen:

PlayStation 5: Ungefähr 84 GB

Ungefähr 84 GB Xbox Series X/S: Etwa 81 GB

Etwa 81 GB Steam (PC): Ungefähr 82 GB

Oben im Bild: Die globalen Release-Zeiten von „Kingdom Come Deliverance 2“.

Die Veröffentlichung des Rollenspiels wird in Deutschland am 4. Februar 2025 um etwa 17 Uhr erfolgen. In einigen Regionen der Welt verschiebt sich der Release des Sequels auf den 5. Februar, darunter Japan, Singapur und Australien.

Neue Gameplay-Impressionen aus „Kingdom Come Deliverance 2“:

Nach dem Release von „Kingdom Come Deliverance 2“ sind sowohl kostenlose Updates als auch kostenpflichtige DLCs geplant. Die kostenpflichtigen Erweiterungen „Begegnungen mit dem Tod“, „Das Erbe der Schmiede“ und „Mysteria Ecclesiae“ werden im Laufe des Jahres 2025 erscheinen und sind im Erweiterungspass „Shields of Seasons Passing“ enthalten.

