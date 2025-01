Kingdom Come Deliverance 2: So lebt es sich im Mittelalter – Warhorse gewährt Einblicke

2018 brachte Warhorse Studios das Mittelalter-RPG “Kingdom Come: Deliverance” auf den Markt. Trotz technischer Mängel feierten viele Spieler den Titel für die realistische Darstellung und historische Genauigkeit.

Mittlerweile steht mit “Kingdom Come: Deliverance 2” die Fortsetzung bevor, die erneut in das 15. Jahrhundert entführt. Mit neuen Features und einer erweiterten Story soll die Spielerfahrung noch tiefgehender werden.

Neuer Trailer schickt Spieler in das mittelalterliche Böhmen

Kurz vor dem Launch von “Kingdom Come: Deliverance 2” macht Warhorse Studios noch einmal mit einem Trailer auf das neue RPG aufmerksam.

Statt Gameplay-Material bekommen Zuschauer diesmal einen kurzen Einblick in das Leben im Mittelalter, in dem es mitunter recht rabiat zur Sache ging. Doch auch die angenehmeren Beschäftigungen werden beleuchtet.

Spieler schlüpfen in “Kingdom Come: Deliverance 2” erneut in die Rolle von Heinrich von Skalitz, einem Schmiedsohn, der inmitten eines Bürgerkriegs seinen Platz in der Welt sucht. In einer offenen Spielwelt, die Städte, Wälder und Siedlungen umfasst, erlebt Heinrich eine Geschichte von Rache, Verrat und Selbstfindung.

Dabei stehen laut Entwickler zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung und NPCs zur Verfügung, die auf die Entscheidungen des Spielers reagieren.

Das Kampfsystem von “Kingdom Come: Deliverance 2” setzt erneut auf Nahkämpfe aus der Egoperspektive, bei denen Schwertkunst, Fernkampf und der Einsatz von Schlagwaffen eine große Rolle spielen. Auch das Reiten wird wichtiger Bestandteil des Spiels sein, während verschiedene Aktivitäten wie Schmieden oder Bogenschießen zur Immersion beitragen sollen.

Wir konnten uns mit “Kingdom Come Deliverance 2” bereits beschäftigen:

Post-Launch-Roadmap bekannt

Die Entwickler von Warhorse Studios haben für “Kingdom Come: Deliverance 2” zahlreiche Post-Launch-Neuerungen geplant, darunter technische Verbesserungen, neue Spielmodi und Erweiterungen. Bereits im Frühling wird ein Hardcore-Modus eingeführt, der mit realistischeren Mechaniken für eine anspruchsvollere Spielerfahrung sorgen soll.

Zudem erhält das Spiel ein Barbier-Feature zur Anpassung von Heinrichs Aussehen sowie ein Pferderennen-Feature, das seine Reitfähigkeiten beeinflusst. Im Laufe des Jahres erscheinen mehrere Story-Erweiterungen, die Heinrichs Abenteuer vertiefen. Darüber hinaus sind kontinuierliche Qualitätsverbesserungen vorgesehen, um die Spielerfahrung zu optimieren.

Weitere Details zum Post-Launch-Support von “Kingdom Come: Deliverance 2” lassen sich dem verlinkten Artikel entnehmen:

“Kingdom Come: Deliverance 2” erscheint am 4. Februar für PS5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam und den Epic Games Store.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren