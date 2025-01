Kingdom Come Deliverance 2 angespielt: Atmosphärisches Mittelalterabenteuer

Mit "Kingdom Come: Deliverance 2" erscheint in wenigen Wochen eines der meisterwarteten Action-RPGs des Jahres! Wir durften uns schon vorab mit Heinrich in Böhmen umschauen und verraten euch in unserer Preview, wie uns das gefallen hat.

Während der erste Teil noch ein waschechter Überraschungshit war, gehört „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu den meisterwarteten Games in 2025. Wir dürfen uns bereits seit einiger Zeit als Heinrich das Königreich Böhmen genauer anschauen und haben dabei schon so einiges erlebt.

Ein paar erste Eindrücke aus diesen frühen Spielstunden möchten wir nachfolgend mit euch teilen. Auf alle Details können wir zwar noch nicht eingehen, doch im Vergleich zu unserer ersten Preview hat sich so einiges im atmosphärischen Mittelalterabenteuer getan.

Böhmen versinkt im Chaos

Seit den Ereignissen des Vorgängers ist inzwischen ein bisschen Zeit vergangen, doch Heinrich ist keine Ruhe vergönnt. Im frühen 15. Jahrhundert wirft der Krieg seinen finsteren Schatten über das Königreich Böhmen. Krieger aus fremden Ländern sind in das Reich eingefallen und verbreiten nun Angst sowie Schrecken. Hiervon bekommen wir uns Heinrich jedoch zunächst nicht allzu viel mit, denn unser junger Recke ist zu einem neuen Abenteuer aufgebrochen.

Als Vertrauter des Königs wurde Heinrich mit dem Schutz von Hans Capon betraut. Dieser befindet sich auf einer diplomatischen Mission und braucht unterwegs einen vertrauenswürdigen Leibwächter. Allerdings sollen sich die Dinge schon bald überschlagen.

Zu Beginn des Spiels schlagen Heinrich und seine Begleiter ein Lager auf.

Nach einigen Spielstunden werden Heinrich und seine Freunde nämlich überfallen. Während unser Protagonist und Hans knapp mit dem Leben davonkommen, haben ihre Mitstreiter weniger Glück. Die Story von „Kingdom Come: Deliverance 2“ hat uns in den ersten Spielstunden erneut wirklich gut gefallen. Das liegt nicht nur an unseren beiden gut geschriebenen Hauptfiguren, sondern auch an der deutlich verbesserten Inszenierung.

Wie sehr die Story letztendlich über die volle Distanz zu fesseln vermag, können wir natürlich noch nicht beurteilen. Doch sollte das bisherige Niveau gehalten werden können, dürfte uns eine tolle und unterhaltsame Erfahrung bevorstehen.

Die Wagemutigen unterstützt Fortuna

Die bessere Inszenierung wird etwa deutlich, wenn Heinrich und Hans nachts durch einen Wald schleichen müssen. Zuvor ist unser dynamisches Duo nur knapp mit dem Leben davongekommen und jetzt wird Heinrich immer wieder von Visionen geplagt. Ereignisse aus seiner Vergangenheit ziehen an ihm vorbei, etwa Erinnerungen an seinen Vater oder auch an jenes Schwert, das dieser einst eigenhändig unter großen Anstrengungen geschmiedet hatte.

Doch auch andere Stellen in „Kingdom Come: Deliverance 2“ konnten uns in ihren Bann ziehen: Einige Zeit nach den Geschehnissen in jenem Wald gelangen Heinrich und Hans zum Beispiel zu einer Befestigung, an deren Tor sie jedoch wenig herzlich willkommen geheißen werden. Da sie dreckig sind und nur mehr Lumpen denn richtige Kleidung tragen, glaubt ihnen niemand, wer sie sind. Eine tolle Szene mit einer guten Prise fiesem Humor.

Heinrich und Hans kommen an einigen schönen Orten vorbei.

Warhorse Studios haben seit der Arbeit am ersten Teil deutlich dazugelernt, denn die Inszenierung hat gegenüber „Kingdom Come: Deliverance“ einen merklichen Sprung nach vorne gemacht. Das gilt sowohl für die Kameraarbeit als auch die Dialoge und das Spiel mit Licht, Schatten sowie Geräuschen. Die Verantwortlichen erfinden hier das Rad zwar nicht neu, doch alles greift wesentlich besser ineinander als noch im Vorgänger.

Verfeinertes Gameplay

Allerdings hat das Entwicklerteam nicht nur hinsichtlich der Gestaltung der spannend geschriebenen Geschichte dazugelernt, sondern auch beim Gameplay von „Kingdom Come: Deliverance 2“. Anders als noch im ersten Teil starten wir mit Heinrich diesmal glücklicherweise nicht ganz bei Null. Während er in „KC:D“ noch ziemlich unvorbereitet in sein erstes großes Abenteuer gestolpert ist, kann Heinrich inzwischen auf allerlei Erfahrungswerte zurückgreifen.

Das Team von Warhorse Studios hat das Kampfsystem überarbeitet und die Steuerung etwas zugänglicher gemacht. Das dürfte es auch Neulingen erleichtern, einen Zugangspunkt zum Action-Rollenspiel zu finden. Darüber hinaus ist es schön, wie vielfältig sich der Titel spielen lässt: Wir können aggressiv die Flucht nach vorne antreten, unsere Quests heimlich erledigen oder wir versuchen es mithilfe unsere diplomatischen Geschicks.

Offener Kampf oder ein klärendes Gespräch? Die Wahl liegt oft bei euch.

Insbesondere die bisher von uns gespielten Story-Quests von „Kingdom Come: Deliverance 2“ sind wirklich schön geschrieben und haben uns an den DualSense-Controller gefesselt. Abseits der Story können wir verschiedenen Nebentätigkeiten nachgehen. Heinrich kann sich zum Beispiel wieder als Alchemist versuchen oder wir arbeiten bei einem Schmied, um neue Ausrüstungsgegenstände anzufertigen. Wirklich nützliche Talente!

Wie abwechslungsreich die Quests und wie brauchbar die übrigen Nebentätigkeiten am Ende tatsächlich sein werden, muss die Zeit zeigen. Für ein abschließendes Fazit ist es diesbezüglich noch zu früh. Doch auch hinsichtlich des Gameplays sind wir guter Dinge, dass Warhorse Studios überzeugen können wird. Das Rad wird zwar hier ebenfalls nicht neu erfunden, doch alles greift besser ineinander und geht geschmeidiger von der Hand.

Atmosphärisches mittelalterliches Böhmen

Was uns während unserer bisherigen Zeit mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ jedoch die meiste Freude bereitet hat, ist die ungemein dichte Atmosphäre. Die mittelalterliche Spielwelt wurde mit einer enormen Liebe zum Detail gestaltet und hat uns schnell in ihren Bann gezogen. Egal ob wir dichte Wälder oder auch etwas zivilisiertere Teile des Königreiches erkundet haben, immer wieder haben wir innegehalten, um unseren Blick etwas schweifen zu lassen.

Zu verdanken ist dies auch der wirklich hübschen Grafik, die gegenüber dem Vorgänger einen klaren Sprung nach vorne gemacht hat. Insbesondere die Gesichter sehen deutlich besser aus als noch im ersten Teil und auch die vielen kleinen Details sowie die Lichtstimmungen sind wunderbar gelungen. Abgerundet wird dies von einem bisher stimmungsvollen Soundtrack und motivierten Sprechern, die merklich mit Herzblut bei der Sache sind.

Ab und an könnt ihr in „Kingdom Come: Deliverance 2“ malerische Ausblicke genießen.

Obwohl wir bereits seit mehreren Stunden mit Heinrich und Hans im mittelalterlichen Böhmen unterwegs sind, haben wir das Gefühl, lediglich einen Bruchteil dessen gesehen zu haben, was „Kingdom Come: Deliverance 2“ wirklich alles zu bieten haben wird. Doch wenn der Ruf des Abenteuers dermaßen vielversprechend ist, lassen wir uns gerne auf eine große Reise entführen.

Einschätzung: sehr gut Nachdem wir bereits letztes Jahr ein paar Stunden mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ verbringen durften, waren die Erwartungen an das fertige Spiel hoch und wir können euch sagen: Bisher hat uns das Action-Rollenspiel nicht enttäuscht. Die detailverliebt designte Spielwelt hat uns mit ihrer wunderbar dichten Atmosphärisch schnell in ihren Bann gezogen und es gab immer wieder Momente, in denen wir uns kaum sattsehen konnten. Darüber hinaus hat uns auch die Story von Heinrich und Hans neugierig gemacht. Bereits in den ersten Spielstunden haben sie allerlei durchgemacht und mussten eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle erdulden. Ob das bisherige Niveau letztendlich tatsächlich vom Action-RPG gehalten werden kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Allerdings sind wir diesbezüglich durchaus guter Dinge. Ebenfalls hoffnungsvoll sind wir hinsichtlich des Gameplays von „Kingdom Come: Deliverance 2“. Bisher wirkt alles deutlich besser aufeinander abgestimmt als noch im Vorgänger. Nicht nur das, die Überarbeitungen, etwa hinsichtlich des Kampfsystems, wirken sinnvoll und sorgen dafür, dass alles etwas unkomplizierter von der Hand geht. Wenn dieses Niveau gehalten werden kann, dürfte uns ein echter Hit bevorstehen!

