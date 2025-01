Kingdom Come Deliverance 2: Roadmap mit ersten Erweiterungen enthüllt

Kingdom Come Deliverance 2:

In einem neuen Trailer enthüllte Warhorse Studios Details zur Post-Launch Roadmap von „Kingdom Come Deliverance 2“. Highlights sind eine emotionale Story-Erweiterung sowie ein kostenloser Hardcore-Modus.

Der tschechische Entwickler Warhorse Studios hat sein Open-World-Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“ noch gar nicht veröffentlicht. Trotzdem legte das Team um Direktor Daniel Vávra kürzlich seine Zukunftspläne für das Sequel offen.

Die besagte Post-Launch Roadmap wurde jedoch nicht in statischer Form, sondern als Video präsentiert. Über eine Laufzeit von knapp anderthalb Minuten erläutert der Trailer mehrere Update-Pläne, unterteilt in die vier Jahreszeiten.

Das hat Warhorse Studios für Kingdom Come 2 geplant

Frühling:

Hardcore-Modus: Dieser richtet sich an Spieler, die eine größere Herausforderung suchen. Mit realistischeren Mechaniken und einem höheren Schwierigkeitsgrad könnte dieser kostenlose Modus das Mittelaltererlebnis weiter in die Richtung des realen Vorbilds verschieben.

Dieser richtet sich an Spieler, die eine größere Herausforderung suchen. Mit realistischeren Mechaniken und einem höheren Schwierigkeitsgrad könnte dieser kostenlose Modus das Mittelaltererlebnis weiter in die Richtung des realen Vorbilds verschieben. Barbier-Feature: Bietet offenbar die Möglichkeit, das Aussehen der Hauptfigur Heinrich anzupassen. Wie detailliert dies möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Bietet offenbar die Möglichkeit, das Aussehen der Hauptfigur Heinrich anzupassen. Wie detailliert dies möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Pferderennen: Im Rahmen dieser Rennen wird Heinrich zumindest seine Reitfähigkeiten verbessern können. Man darf jedoch auch auf versteckte Überraschungen gespannt sein.

Im Rahmen dieser Rennen wird Heinrich zumindest seine Reitfähigkeiten verbessern können. Man darf jedoch auch auf versteckte Überraschungen gespannt sein. Fortlaufend: Verschiedene kostenlose Qualitätsverbesserungen (Quality-of-Life-Updates).

Sommer:

„Begegnungen mit dem Tod“: In dieser Story-Erweiterung hilft der Held einem geheimnisvollen Künstler mit düsterer Vergangenheit. Dadurch macht er weitere gefährliche Begegnungen und sieht sich einem Netz aus Intrigen gegenüber.

Herbst:

„Das Erbe der Schmiede“: Eine weitere Story-Ergänzung, die Heinrich mit seinen Wurzeln konfrontiert. Er erkundet hier das Vermächtnis seines Ziehvaters Martin und restauriert eine berühmte Schmiede. Sicherlich wird der Protagonist auf diese Weise auch seine Schmiedefähigkeiten verbessern können.

Winter:

„Mysteria Ecclesia“: Die laut Trailer vorerst letzte Erweiterung der Geschichte führt Heinrich in das Kloster Sedlec. Auch hier gilt es in ein Labyrinth aus Intrigen einzutauchen und verborgene Wahrheiten zu entdecken. Die Hauptaufgabe könnte in der Lösung komplexer Konflikte bestehen.

Die Rückkehr ins mittelalterliche Böhmen wird Fans schon bald ermöglicht. So soll „Kingdom Come: Deliverance 2“ am 4. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Vorab lässt sich das 84 Gigabyte umfassende Datenpaket herunterladen, und zwar ab dem 2. Februar.

