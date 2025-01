Kingdom Come Deliverance 2: Entwickler kontert angeblichen Rückgang von Vorbestellungen

Kingdom Come Deliverance 2:

Ein sogenannter VTuber brachte den Rückgang der Vorbestellungen von „Kingdom Come: Deliverance 2“ mit einer angeblichen Anpassung an ein modernes Publikum in Verbindung. Entwickler Daniel Vávra widersprach dem nun deutlich.

Am 19. Januar nahm Daniel Vávra, der beim kommenden „Kingdom Come: Deliverance 2“ als Game Director fungiert, Stellung zu den Gerüchten um ein Verbot des Rollenspiels in Saudi-Arabien. In seinem zehnteiligen Beitrag bei dem Kurznachrichtendienst X ging er auch auf weitere Vorwürfe der Community ein.

Im Kommentarbereich des Postings sah ein Nutzer den Rückgang der Vorbestellungen von „Kingdom Come: Deliverance 2“ als Folge einer angeblichen Anpassung an ein modernes Publikum. In einem neuerlichen Beitrag konterte Vávra nun die Darstellung eines VTubers, auf die sich der Kommentator damit bezogen haben könnte. Der Warhorse-Mitarbeiter wörtlich:

„Noch ein Trittbrettfahrer. Nein, unsere Vorbestellungen sind nicht wegen des Gegenwinds zurückgegangen. Das Verhältnis von verkauften zu zurückgegebenen Exemplaren ist unverändert. Was passiert ist: Der Hype um die Vorschau ist ganz natürlich abgeflaut, und neun stark reduzierte Spiele sind in die Charts eingestiegen. Auch Monster Hunter ist gefallen.“

Fans verlieren angeblich das Vertrauen in die Entwickler

Der erwähnte VTuber behauptete in der Beschreibung seines Videos, dass viele Spieler das Vertrauen in Warhorse Studios, den Entwickler von „Kingdom Come Deliverance 2“, nach mehreren Kontroversen verlören.

Damit könnte der Ersteller des Videos versuchen, Profit aus den aktuellen Entwicklungen um das mit Spannung erwartete Sequel zu schlagen. Deshalb verzichten wir darauf, die von Daniel Vávra angesprochene Aufnahme zu verlinken.

Die Bezeichnung „VTuber“ steht für „Virtual YouTuber“. Diese Art von Videoproduzenten nutzen virtuelle Avatare als Moderatoren; häufig sind die Avatare im Anime-Stil gehalten. Sie werden mithilfe von Motion-Capture-Technologie animiert, die die Bewegungen und Mimik des Streamers in Echtzeit nachverfolgt.

Schon in Kürze werden Fans des Prequels ins mittelalterliche Böhmen zurückkehren können. „Kingdom Come: Deliverance 2“ soll am 4. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Wer das rund 84 Gigabyte große Datenpaket vorab herunterladen möchte, der kann dies ab dem 2. Februar tun.

