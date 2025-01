Civilization 7: DLC-Roadmap und Updates offiziell vorgestellt – Inhalte in der Übersicht

Nach einem Leak hat Entwickler Firaxis die Roadmap für die Erweiterungen von „Civilization 7“ offiziell vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte während eines 90-minütigen Livestreams, in dem das Studio Details zu kommenden Updates und DLC-Paketen präsentierte.

Das Strategiespiel wird am 6. Februar 2025 in einer Early-Access-Version für Käufer der Deluxe- und Founders-Edition veröffentlicht, bevor die reguläre Version am 11. Februar 2025 für PC und Konsolen erscheint.

Roadmap zeigt geplante DLC-Inhalte nach Release

Firaxis plant für das Jahr 2025 mehrere kostenpflichtige und kostenlose Erweiterungen. Die erste große DLC-Kollektion für „Civilization 7“ trägt den Namen “Crossroads of the World Collection” und erscheint in zwei Teilen im März.

Teil 1 (Anfang März): Enthält die Anführerin Ada Lovelace sowie die Zivilisationen Karthago und Großbritannien. Zudem werden vier neue Naturwunder hinzugefügt.

Zeitgleich erscheint das kostenlose Update 1.1.0. Es umfasst das Event „Natural Wonder Battle“ und bringt das Bermuda-Dreiecks als neues Wunder in das Spiel.

Teil 2 (Ende März): Simon Bolivar wird als neuer Anführer eingeführt. Zudem kommen Bulgarien und Nepal als spielbare Zivilisationen hinzu.

Zu den kostenlosen Inhalten, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Update 1.1.1 in das Spiel finden, gehören das Event „Marvelous Mountains“ sowie der Mount Everest als neues Naturwunder.

Die nächste größere Erweiterung ist die “Right to Rule Collection”, die zwischen April und September 2025 erscheinen soll. Sie umfasst zwei neue Anführer, vier zusätzliche Zivilisationen und vier Weltwunder. Auch in diesem Zeitraum wird Firaxis kostenlose Inhaltsupdates veröffentlichen, darunter neue Events und Balance-Updates.

Die kommenden Inhalte in der Übersicht:

Februar 2025

6. Februar : Early Access Start für Deluxe- und Founders-Edition-Besitzer Day One Patch Live

: 11. Februar : Global Launch von Sid Meier’s Civilization 7

:

März 2025

Früher März – Civilization 7: Crossroads of the World

Release 1 Neuer Anführer : Ada Lovelace Neue Zivilisationen : Karthago & Großbritannien 4 neue Naturwunder



Kostenlose Inhaltsupdates für alle Spieler:

Version 1.1.0 Major Update

Neues Event : Natural Wonder Battle

: Natural Wonder Battle Neues Naturwunder: Bermuda-Dreieck

Später März – Civilization 7: Crossroads of the World

Release 2 Neuer Anführer : Simón Bolívar Neue Zivilisationen : Bulgarien & Nepal



Kostenlose Inhaltsupdates für alle Spieler:

Version 1.1.1 Update

Neues Event : Marvelous Mountains

: Marvelous Mountains Neues Naturwunder: Mount Everest

April bis September 2025 – Civilization 7: Right to Rule

Geplante Releases 2 neue Anführer 4 neue Zivilisationen 4 neue Weltwunder



Kostenlose Inhaltsupdates für alle Spieler:

Neue Events

Neue Herausforderungen

Updates

Die Roadmap für 2025 in der grafischen Übersicht.

Langfristige Unterstützung durch Firaxis

Über den Sommer hinaus plant Firaxis weitere Updates für „Civilization 7“. Im Oktober und darüber hinaus sollen zusätzliche Inhalte veröffentlicht werden. Konkrete Details dazu wurden bislang nicht genannt.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten arbeitet das Entwicklerteam an Verbesserungen des Spiels. Geplante Features umfassen erweiterte Multiplayer-Optionen, größere Lobbys, eine größere Kartenvielfalt sowie Modding-Tools. Diese Funktionen sollen laut Firaxis „so bald wie möglich“ bereitgestellt werden.

„Die ersten Updates, die wir bereitstellen, sind diejenigen, die direkt auf das Spiel in seinem aktuellen Zustand abzielen“, erklärte Firaxis in einem Entwicklertagebuch. „Es gibt einige Fehler zu beheben, viele Balance-Änderungen vorzunehmen, und wir wissen, dass es Stellen im Gameplay und in der Benutzeroberfläche gibt, die mit einer Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität optimiert werden können.“

Weitere Details zum Post-Launch-Support sind auf der offiziellen Webseite von „Civilization 7“ aufgeführt.

Gameplay-Einblicke und Community-Feedback

Im anfangs genannten Livestream zeigte Creative Director Ed Beach gemeinsam mit Senior Designer Tim Flemming eine ausführliche Gameplay-Demonstration, bei der verschiedene Strategien im Mehrspielermodus präsentiert wurden. Während der Veranstaltung beantwortete das Entwicklerteam zudem Fragen aus der Community.

Nachfolgend steht die Aufzeichnung zur Ansicht bereit:

„Civilization 7“ erscheint am 11. Februar 2025 für PS5. PS4, PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. Käufer der Deluxe Edition erhalten bereits ab dem 6. Februar 2025 Early Access.

