Civilization 7: Neue Spielszenen und Crossplay – so spielt sich das Strategie-Highlight auf der PS5

Wer sich schon immer gefragt haben sollte, wie das kommende Strategiespiel "Civilization 7" auf der PS5 aussehen wird, bekommt jetzt die Antwort geliefert - in Form eines eindrucksvollen Gameplay-Videos.

Zwar gab es bereits zuvor zahlreiche Gerüchte und Spekulationen. Doch erst seit diesem Sommer ist offiziell bekannt, dass Entwickler Firaxis Games an dem neuen Strategiespiel „Civilization 7“ arbeitet. Im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln gab es das erste Gameplay zu sehen. Doch in den vergangenen Monaten war es verdammt ruhig um den Titel geworden – bis jetzt. Denn endlich gibt es ein Lebenszeichen, das vor allem die PS5-Besitzer besonders interessieren dürfte.

Wie sieht Civilization 7 auf der PS5 aus?

Dennis Shirk, seines Zeichens ausführender Produzent bei Entwickler Firaxis Games, meldete sich vor kurzem im offiziellen PlayStation Blog zu Wort, um einen genaueren Blick auf die PS5-Version von „Civilization 7“ zu gewähren. Zu diesem Zweck veröffentlichten er und sein Team ein brandneues Video, das gleich in mehrfacher Hinsicht sehenswert ist. Es zeigt nämlich nicht nur ganz explizit Gameplay-Szenen aus der PS5-Fassung des Strategiespiels, sondern demonstriert gleichzeitig auch einige der konsolenspezifischen Anpassungen und Features.

Firaxis Games hat beispielsweise separate Grafik-Renderer für jede Plattform entwickelt, um die Grafik sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der PlayStation 4 bestmöglich optimieren zu können. Auch hinsichtlich des Interface sowie der Steuerung hat sich das Team einiges einfallen lassen. Um die Benutzerführung an die Gegebenheiten eines Controllers anzupassen, steht ein spezielles Radialmenü zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Spieler ihre Aktionen ebenso schnell wie komfortabel ausführen können. Auch die allgemeine Navigation soll auf diese Weise locker von der Hand gehen.

Ein weiteres Highlight ist der Crossplay-Support für „Civilization 7“, der direkt beim Launch zur Verfügung stehen wird. Diese Option ermöglicht plattformübergreifende Multiplayer-Partien, sodass PS5-Spieler gegen Kontrahenten am PC antreten können. Überhaupt legt Firaxis Games sehr viel Wert darauf, sämtliche Plattformen möglichst gleich zu behandeln. Im Umkehrschluss bedeutet dies unter anderem, dass neue Inhalte für das Strategiespiel künftig gleichzeitig für den PC und Konsolen erscheinen werden.

Weitere News des Tages:

Wann erscheint Civilization 7?

Bis die Fans das alles selbst ausprobieren können, müssen sich diese allerdings noch etwas in Geduld üben. Der Release von „Civilization 7“ ist für den 11. Februar 2025 auf dem PC und Konsolen geplant. Allerdings wird es eine Möglichkeit geben, um sich schon etwas früher ins Spielgeschehen zu stürzen.

Wer sich die Deluxe- oder die Founders-Edition des Strategie-Highlights von Firaxis Games vorbestellt, erhält neben einigen Extras einen Early-Access-Zugang. Sie dürfen bereits ab dem 6. Februar loslegen – also mit einem Vorsprung von immerhin fünf Tagen.

Weitere Meldungen zu Civilization 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren