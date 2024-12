Shawn Layden: Konsolen werden irrelevant, denn es gibt wichtigere Dinge

In einem Interview sprach der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden über das Ende des Konsolenkriegs und die zunehmende Bedeutung von Inhalten. Die Hardware tritt dabei immer weiter in den Hintergrund.

Die Spieleindustrie hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Transformationen durchlaufen, wobei der sogenannte „Konsolenkrieg“ zwischen großen Plattformen wie PlayStation und Xbox oft im Mittelpunkt stand.

Doch Shawn Layden, ehemaliger Spitzenmanager bei PlayStation, sieht das Ende dieser Ära näher rücken. In einem Interview mit Eurogamer erklärt er, warum die Hardware zunehmend an Bedeutung verliert und Inhalte die Zukunft bestimmen werden.

Eine ähnliche Situation gab es bereits

Layden zieht Parallelen zur Vergangenheit und erinnert an den Formatkrieg zwischen VHS und Betamax in den 1980er Jahren, bei dem Sony zunächst auf der Verliererseite stand.

„Als ich 1987 zu Sony kam, war einer meiner ersten Jobs, eine Stellungnahme zu schreiben, warum wir VHS-Rekorder bauen und dennoch Betamax weiter unterstützen würden“, erklärt er: „Wir würden nur unser Angebot für unsere Kunden erweitern, um es an ihren Lebensstil anzupassen.“

Und genau das passiert wieder, glaubt Layden. Sein Leben drehe sich entsprechend im Kreis: “Denn wenn es konkurrierende Formate, konkurrierende Plattformen, konkurrierende Technologien gibt, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem wir alle erklären, der Krieg sei vorbei.”

Im Fall von VHS vs. Betamax habe die Rivalität letztlich zu Industriekonsortien geführt, die einheitliche Standards wie CDs und DVDs etablierten: „Das ist die Technologie, auf die wir uns einigen werden. Das sind die Spezifikationen für diese Technologie, auf die wir uns einigen werden.“

Gemeinsamer Standard bei Konsolen?

Auch im Gaming-Bereich deutet sich laut Layden eine ähnliche Entwicklung an: „Der eigentliche Wettbewerb sollte über den Inhalt geführt werden, nicht über die Hardware, hinter der man steht.“ Denn man sei ziemlich nah an den “endgültigen Spezifikation dessen, was eine Konsole sein könnte”.

Doch wo liegen momentan die Hürden, vor allem für Sony? Layden hob im Interview hervor, dass PlayStation seit Jahrzehnten eine führende Position auf dem globalen Markt einnimmt: „PlayStation ist die führende Plattform in 170 Ländern der Welt. Microsoft hatte nie eine solche globale Reichweite und konnte daher nie einen globalen Markt in der Größenordnung von PlayStation aufbauen“, erklärte er.

Diese Marktpräsenz mache es für Sony weniger attraktiv, Spiele für konkurrierende Plattformen zu entwickeln. Hier stellt sich auch die Frage, ob es für Sony eine lukrative Maßnahme wäre. „Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Wie viele zusätzliche Verkäufe würden sie im Vergleich zu den Auswirkungen auf die Marke erzielen?“, so Layden.

Er verwies zudem auf die Reaktionen der Sony-Fans, die sich bereits bei PC-Veröffentlichungen von PlayStation-Spielen aufregen würden. Man könne sich vorstellen, “was der Markt über Xbox-Veröffentlichungen von PlayStation Studios sagen würde.”

Konsolen werden irrelevant

Die aktuelle Marktsituation wird allerdings nicht dauerhaft bestehen bleiben. So schätzt Layden, dass die Bedeutung von Hardware in den kommenden Generationen weiter abnehmen wird.

„Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Konsole – wenn nicht in der nächsten Generation, dann auf jeden Fall in der übernächsten Generation – irrelevant wird“, so der ehemalige PlayStation-CEO.

Der Fokus liege zunehmend auf den Inhalten und dem Wettbewerb zwischen Publishern, anstatt auf technologischen Plattformen. Einen solchen Weg beschreitet Microsoft bereits weitgehend. Das Unternehmen möchte Spieler dort erreichen, wo sie spielen, auch wenn es sich dabei um eine PlayStation handelt.

Ein paar der einst exklusiven Xbox-Spiele verweilen bereits auf dem Sony-System. An Hardware möchte Microsoft aber dennoch festhalten. Darunter befindet sich ein Handheld, der kürzlich bestätigt wurde.

