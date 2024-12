My First Gran Turismo: Termin, Trailer und VR-Unterstützung für GT7-Trial bestätigt

My First Gran Turismo:

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von PlayStation hat Sony mit “My First Gran Turismo” kürzlich ein weiteres Rennerlebnis angekündigt. Dem PS5-Hersteller zufolge richtet sich der Titel an Spieler jeden Alters und Fahrkönnens und dient zugleich als zugängliche Einführung in die Grundlagen des Rennsports.

Das Ziel von “My First Gran Turismo” ist es, eine einfache und zugleich unterhaltsame Möglichkeit zu schaffen, die Welt des Autofahrens kennenzulernen. Spieler können grundlegende Fahrmanöver wie Bremsen, Beschleunigen und Kurvenfahren trainieren.

GT7 light – Diese Inhalte stecken drin

“My First Gran Turismo” umfasst insgesamt neun verschiedene Herausforderungen: drei Rennveranstaltungen, drei Zeitrennen und drei Musikrallye-Etappen. Hinzu kommen Prüfungen, die das Training der Fahrfähigkeiten unterstützen. Spieler können dabei Rekorde aufstellen, Erfolge jagen und den Motorsport in einem leicht zugänglichen Format erleben.

Mit 18 einzigartigen Autos bietet “My First Gran Turismo” zudem eine Auswahl an Fahrzeugen, die jeweils mit ihrer eigenen Persönlichkeit gestaltet sind. Die Rennen finden auf Strecken wie dem Kyoto Driving Park, dem Deep Forest Raceway und dem Trial Mountain Circuit statt, die langjährigen Fans der Serie bekannt sein dürften.

“Ob ihr aus der reinen Freude am Fahren hier seid oder um eure Renntechniken zu perfektionieren, My First Gran Turismo bietet alles, was ihr braucht, um eure Fähigkeiten zu verbessern und den Nervenkitzel des Motorsports zu erleben“, so Kazunori Yamauchi, Präsident von Polyphony Digital.

VR-Unterstützung für immersives Gameplay

Die PS5-Version von “My First Gran Turismo” bietet eine vollständige PlayStation-VR2-Unterstützung. Diese Funktion ermöglicht es den Spielern, das Fahrerlebnis in einer immersiven Umgebung zu genießen. Auch in “Gran Turismo 7” ist Virtual Reality seit dem Launch des Headsets ein fester Bestandteil der Spielerfahrung:

Der offizielle Launch von “My First Gran Turismo” ist für den 6. Dezember 2024 um 00:00 Uhr Ortszeit im PlayStation Store geplant. Interessenten müssen demnach nur noch bis zum kommenden Freitag warten. Unterstützt werden die PS4 und PS5.

Und wie viel kostet das Spiel? Nichts. “My First Gran Turismo” ist als Free-to-Play-Erfahrung geplant, die PlayStation-Spieler kostenlos in die Welt von “Gran Turismo 7” hineinschnuppern lässt. Hineinschnuppern lassen auch die folgenden Bilder, die kurz vor dem Launch bereitgestellt wurden:

