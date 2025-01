Fable: Day-1-Release für PS5 denkbar? Bericht

Aufgrund Microsofts neuer Multiplattform-Strategie wird bereits seit einigen Wochen fleißig spekuliert, welche Xbox-Spiele in Zukunft womöglich für die PlayStation 5 erscheinen könnten. Darunter befand sich auch das neue „Fable“, welches sich aktuell bei Playground Games („Forza Horizon“) in der Entwicklung befindet.

So gingen zuletzt auch bekannte Analysten wie Jez Corden davon aus, dass Microsoft „Fable“ neben der Xbox Series X/S auch für weitere Systeme veröffentlichen wird – wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt. Doch einem neuen Bericht zufolge könnte „Fable“ sogar als Day-1-Release für die PS5 erscheinen und würde somit direkt zum Start für Besitzer der Sony-Konsole verfügbar sein.

Fable am ersten Tag für PS5 und Switch 2?

Ursprung des Berichts ist das spanische Spielemagazin Vandal (via PSL), bei dem es sich um eine der größten Publikationen des Landes handelt. Der Artikel widmet sich Microsofts neuer Multiplattform-Ausrichtung und nimmt unter anderem auch Bezug zu den Gerüchten um eine PS5-Version „Fable“. Allerdings geht das Magazin noch einen Schritt weiter und möchte von seinen Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass das kommende Rollenspiel direkt zum Launch für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Demnach befinde sich der Portierung für die Sony-Konsole bereits seit längerer Zeit in der Entwicklung und sei so weit fortgeschritten, dass es keinen Sinn mehr ergeben würde, sie erst zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Außerdem soll das neue „Fable“ laut Vandal neben den Xbox-Konsolen und der PS5 auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Einem erfolgreichen Multiplattform-Launch am ersten Tag stehe somit nichts im Wege.

Weitere Xbox-Spiele für PS5 in Arbeit

In seinem Bericht schreibt das spanische Magazin aber nicht nur über „Fable“. Stattdessen sollen sich den eigenen Quellen zufolge noch weitere Xbox-Spiele für die PS5 und Switch 2 in Arbeit befinden. So sollen die nächsten Umsetzungen aller Voraussicht nach „Killer Instinct“ und „Starfield“ sein. In Planung seien zudem Portierungen von „Microsoft Flight Simulator 2024“ und „Age of Empires 2: Definitive Edition“.

Dass der Bericht der Wahrheit entspricht, scheint nicht unwahrscheinlich. Zu einigen der genannten Titel tauchten bereits in der Vergangenheit immer wieder vereinzelte Gerüchte auf. Und auch Xbox-Chef Phil Spencer hat erst vor wenigen Tagen klargestellt, dass es für sämtliche First-Party-Titel keine Begrenzungen mehr hinsichtlich der Plattformen geben wird.

So kündigte Microsoft auch erst am gestrigen Donnerstag die PS5-Version von „Forza Horizon 5“ an, die bereits im Frühjahr 2025 erscheinen wird. Mit „Indiana Jones und der große Kreis“ wird für denselben Zeitraum ein weiteres Xbox-Spiel für die Sony-Konsole erwartet. Bis „Fable“ jedoch erscheinen wird, dauert es noch etwas. Aktuell ist die Veröffentlichung für das 4. Quartal des Jahres geplant.

