Phil Spencer: Keine Mauern – Xbox-Spiele werden „zweifellos an mehr Orten auftauchen“

Seit einiger Zeit öffnet Microsoft das Xbox-Portfolio zunehmend für andere Systeme. Es ist eine Strategie, an der die Redmonder festhalten möchten.

In einem aktuellen Interview bestätigte Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer, dass weitere Xbox-Spiele plattformübergreifend verfügbar gemacht werden. Diese Entwicklung wirft einmal mehr Fragen zur langfristigen Positionierung der Xbox-Hardware auf.

Mehr Xbox-Spiele für PS5 und andere Plattformen

In einem Gespräch mit Gamertag Radio (via Windowscentral) erklärte Spencer, dass Microsoft weiterhin First-Party-Titel für konkurrierende Plattformen veröffentlichen wird. Er betonte, dass man „den Leuten keine Mauern errichten“ werde, die sie davon abhalten, Xbox-Spiele zu erleben.

Vielmehr sei es das Ziel, die Spiele an mehr Orten auftauchen zu lassen. Diese Aussagen bestätigen Berichte, dass in Zukunft weitere große Xbox-Titel für PlayStation und möglicherweise auch Nintendo-Konsolen erscheinen werden.

Spencer im Wortlaut: „Wir lieben unsere Plattform und unsere Hardware, aber wir werden den Leuten keine Mauern errichten, die sie von den großartigen Spielen abhalten, die unsere Studios entwickeln (…). Unsere Spiele werden zweifellos an mehr Orten auftauchen!“

Die Strategie der Plattformöffnung begann mit Spielen wie „Sea of Thieves“ und “Hi-Fi-Rush”. Ein weiteres Beispiel ist „Indiana Jones“, das voraussichtlich im Frühjahr 2025 für PlayStation 5 veröffentlicht wird. Hier könnte die Lizenz als Erklärung dienen, ähnlich wie bei “LEGO Horizon Adventures”, das für die Switch erschien. Selbst über eine Xbox-Version wurde spekuliert.

Doch auch die klassischen Xbox-Marken bleiben offenbar nicht unberührt. Berichte deuten darauf hin, dass ikonische Games wie „Halo“ für andere Plattformen erscheinen könnten. Spencer stellte schon im vergangenen Jahr klar, dass es keine roten Linien gebe, wenn es um die plattformübergreifende Veröffentlichung von Xbox-Spielen geht.

Xbox-Hardware bleibt ein Bestandteil der Strategie

Während immer mehr Xbox-Spiele für andere Plattformen erscheinen, bleibt die Frage, warum Spieler weiterhin eine Xbox-Konsole kaufen sollten. Spencer sieht die Antwort nicht in Exklusivtiteln, sondern in den Fähigkeiten einer Hardware.

„Ich möchte, dass die Leute Hardware basierend auf den Fähigkeiten dieser Hardware auswählen und wie das zu den Entscheidungen passt, die sie darüber treffen möchten, wo sie spielen möchten“, sagte er. Ziel sei es, mit innovativer Hardware zu überzeugen, anstatt Spiele von anderen Plattformen fernzuhalten.

Der Chef von Microsoft Gaming betonte außerdem, dass Hardware weiterhin ein zentraler Bestandteil der Xbox-Strategie sei: „Ich betrachte Hardware als einen kritischen Teil dessen, was wir tun, ohne zu versuchen, die Spiele von anderen Orten fernzuhalten.“

Dabei sei sich Spencer im Klaren darüber, dass “Box” im Namen der Marke vorkommt. Das legt nahe, dass Microsoft tatsächlich eine klassische Konsole plant und sich nicht auf einen Handheld, der längst bestätigt wurde, beschränkt:

Spencer sieht die Zukunft des Gamings letztlich in plattformübergreifenden Spielerlebnissen. Das Oberhaupt von Microsoft Gaming verwies auf erfolgreiche Titel wie „Fortnite“ und „Minecraft“, die unabhängig von der Plattform eine große Spielerbasis ansprechen.

„Ich möchte eine Plattform aufbauen, die Entwicklern dient, die versuchen, Menschen auf jedem Bildschirm zu erreichen“, erklärte er. Die Entwicklung zeigt sich auch in Microsofts Engagement für Cloud-Gaming und digitale Plattformen. Xbox arbeitet daran, die Lücke zwischen Konsole, PC und Cloud weiter zu schließen.

Dabei spielt nicht zuletzt das „Xbox Play Anywhere“-Programm eine Rolle. Es bietet den Vorteil, erworbene Spiele auf verschiedenen Geräten zu nutzen, inklusive Cloud-Speicherung. Spencer beschrieb das Prinzip in Bezug auf den Handheld Asus ROG Ally*, den er auf Reisen bei sich hat: „Wenn ich mein Gerät in die Hand nehme, denke ich: Da sind meine Spiele!“

Dieser Ansatz wurde auch mit einer Kampagne untermauert, in der so ziemlich jedes Gerät mit Internet und Bildschirm zu einer Xbox erklärt wurde:

Verkäufe von Xbox-Konsolen sinken

Microsofts Strategie hat allerdings Auswirkungen auf die Verkäufe von Xbox-Hardware. Die Xbox-One-Generation war für Microsoft nicht berauschend. Aktuelle Statistiken aus den USA verdeutlichen jedoch, dass die beiden Konsolen Xbox Series X und S eine noch schlechtere Performance zeigen.

Im Gegensatz dazu kann die PS5 die erfolgreiche PS4 bei einem Vergleich der ersten 50 Monate deutlich in den Schatten stellen:

Schwächelnde Hardware-Verkäufe sind für das Xbox-Geschäft längst keine Gefahr mehr. Microsoft gehört auf dem Videospielmarkt zu den größten Publishern. Die kommenden Jahre werden für die Gaming-Strategie letztlich entscheidend sein. Mit Spielen wie „Avowed“, „DOOM: The Dark Ages“, „South of Midnight“ und „The Outer Worlds 2“ stehen 2025 mehrere bedeutende Veröffentlichungen an – zum Teil auf mehreren Plattformen.

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich die Hardware-Neuerungen auf den Markt auswirken. Spencer scheint überzeugt zu sein, dass Microsoft mit neuen Technologien und plattformübergreifenden Inhalten weiterhin eine führende Rolle in der Gaming-Industrie spielen kann. Der Erfolg der PlayStation ist dabei ein entscheidender Faktor für Microsofts Umsätze.

