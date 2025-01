US-Charts: Xbox Series X/S hinkt der Xbox One hinterher – Wie verhält es sich bei PS5 & PS4?

Bereits im vergangenen Mai lieferte uns der Circana-Analyst Mat Piscatella eine vorläufige Antwort auf die Frage, wie sich die aktuellen Konsolen in den USA im Vergleich mit ihren Vorgängern schlagen.

Während die PS5 aller Lieferengpässe zum Trotz die Zahlen der PS4 übertrumpfte, fiel die Xbox Series X/S auf ihrem Heimatsmarkt sogar hinter die schwach gestartete Xbox One zurück. Doch wie sieht die Sache heute aus? Diesbezüglich lieferte uns Piscatella anlässlich der US-Charts zum Dezember 2024 neue Zahlen.

So viel vorweg: An der grundlegenden Situation hat sich im Prinzip nur wenig verändert. Allerdings scheint sich die Krise der Xbox Series X/S weiter zu verschärfen.

Die PS5 eilt ihrem Vorgänger davon

Kommen wir zunächst zur PS5, die sich in den USA 2024 den Titel der meistverkauften Konsole sicherte. In den ersten 50 Monaten nach ihrer US-Markteinführung verkaufte sich die PS5 laut Piscatella sieben Prozent besser als die ohnehin schon erfolgreiche PS4. Nach 38 Monaten lag dieser Wert noch bei sechs Prozent.

Anders sieht die Sache bei der Xbox Series X/S aus, die in den vergangenen zwölf Monaten weiter an Boden verlor. 38 Monate nach dem US-Launch im November 2020 lag die Xbox Series X/S noch 13 Prozent hinter den Verkaufszahlen der Xbox One, die sich in den USA wiederum schlechter verkaufte als die Xbox 360.

Im Jahr 2024 gingen die Absatzzahlen weiter zurück. Nach 50 Monaten auf dem US-Markt hinkt die Xbox Series X/S den Absatzzahlen der Xbox One mittlerweile um 18 Prozent hinterher.

Ein Trend, der sich angesichts der neuen Multiplattform-Strategie von Microsoft in den nächsten Jahren fortsetzen dürfte.

Konsolenverkäufe gingen im Dezember zurück

In dieser Woche veröffentlichte Mat Piscatella weitere interessante Statistiken zum US-Videospielmarkt. Aus den veröffentlichten Zahlen ging hervor, dass der mit dem Verkauf von Konsolenhardware generierte Umsatz im Dezember 2024 auf 1,1 Milliarden US-Dollar zurückging.

Vergleichen mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Minus von 28 Prozent.

Des Weiteren lieferte uns Piscatella Zahlen zum Digitalanteil der in den USA verkauften Konsolen. Im Dezember 2024 entfielen demnach 49 Prozent der abgesetzten PS5-Systeme auf Konsolen ohne ein optisches Laufwerk. Bei der Xbox Series X/S waren es 43 Prozent.

Auf das gesamte Jahr gesehen liegt der Anteil der ohne Laufwerk verkauften Konsolen bei der PS5 bei 45 und bei der Xbox Series X/S bei 44 Prozent.

