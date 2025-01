US-Charts 2024: PS5 nur noch hinter zwei Konsolen – Digitalanteil bekannt

In dieser Woche lieferte uns der Circana-Analyst Mat Piscatella umfangreiche Statistiken zum US-Videospielmarkt. Darunter eine Übersicht über die meistverkauften Spiele des Jahres 2024 und eine Antwort auf die Frage, wie hoch der Digitalanteil der verkauften Konsolen im letzten Jahr lag.

Heute versorgte uns der Branchenanalyst Mat Piscatella mit neuen interessanten Statistiken zum US-Videospielmarkt. Diese drehen sich sowohl um das Abschneiden der Konsolen im Dezember 2024 als auch die meistverkauften Spiele des letzten Jahres.

Im Dezember 2024 fielen die mit dem Verkauf von Konsolenhardware generierten Umsätze gegenüber dem Dezember 2023 um 28 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Ausgaben für PS5-Hardware gingen im Jahresvergleich um 18 Prozent zurück. Die Xbox Series X/S und die Switch verbuchten sogar einen Rückgang von 38 Prozent.

Dass die PS5 in diesem Zusammenhang etwas besser wegkommt, dürfte unter anderem auf die Markteinführung der 700 US-Dollar teuren PS5 Pro im November zurückzuführen sein. Auf das gesamte Jahr gerechnet, gaben US-Spieler 4,9 Milliarden US-Dollar für Konsolenhardware aus. Ein Minus von 25 Prozent.

In diesen Hardware-Charts hat die PS5 nur noch zwei Konsolen vor sich

Sowohl bezüglich der verkauften Einheiten als auch des mit der Hardware generierten Umsatzes handelte es sich bei der PS5 um die erfolgreichste Konsole im Dezember. Die Switch belegte in beiden Kategorien den zweiten Platz. Gefolgt von der Xbox Series X/S. Im Jahr 2024 wiederum landete die Xbox Series X/S bei den Hardwareausgaben auf Platz zwei, während sich die Switch bei den Stückverkäufen den zweiten Platz sicherte.

Die PS5 führte 2024 beide Kategorien an. Unterstrichen wird der Erfolg der PS5 in den USA von der Tatsache, dass sie in den All-Time-Umsatz-Charts der USA mittlerweile auf dem dritten Platz zu finden ist. Hier hat die PS5 nur noch die Switch und die Xbox 360 vor sich.

Allerdings muss natürlich angemerkt werden, dass der höhere Preis der PS5 die Charts ein wenig verzehrt. Berücksichtigen wir lediglich die verkauften Konsolen in den USA, findet sich die PS5 in den Charts der erfolgreichsten Konsolen aktuell auf dem elften Rang wieder. Eine weitere interessante Statistik aus den USA betrifft den Digitalanteil der verkauften Konsolen.

Im Dezember entfielen 49 Prozent der verkauften PS5-Konsolen auf Systeme ohne ein optisches Laufwerk. Bei der Xbox Series X/S waren es 43 Prozent. Auf das gesamte Jahr gesehen liegt der Anteil der ohne Laufwerk verkauften Konsolen bei der PS5 bei 45 und bei der Xbox Series X/S bei 44 Prozent.

Call of Duty ist nicht zu stoppen

Kommen wir kurz zum Zubehör, für das US-Spieler im Jahr 2024 3,2 Milliarden US-Dollar ausgaben (+ sechs Prozent). Der Remote-Handheld PlayStation Portal stellte sowohl im Dezember als auch im gesamten Jahr das meistverkaufte Zubehör in den USA dar. Bei den erfolgreichsten Spielen gibt es ebenfalls keine großen Überraschungen.

So handelte es sich bei „Call of Duty: Black Ops 6“ nicht nur um den meistverkauften Titel im Dezember. Auch die US-Jahres-Charts werden von dem Shooter angeführt. Beeindruckend: Seit nunmehr 16 Jahren stellt die „Call of Duty“-Reihe laut Piscatella durchweg den meistverkauften Titel eines Jahres.

Abschließend wies der Analyst darauf hin, dass die Ausgaben für Videospielcontent in den USA im letzten Jahr bei 50,2 Milliarden US-Dollar lagen. Der zweitbeste Wert nach dem Jahr 2021, in dem US-Kunden für Videospielcontent 52 Milliarden US-Dollar ausgaben.

Anbei die US-Top 20 aus dem Dezember 2024 und dem kompletten Jahr 2024.

USA: Die 20 meistverkauften Spiele im Dezember 2024:

Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft (Corp) Madden NFL 25 – Electronic Arts EA Sports College Football 25 – Electronic Arts EA Sports FC 25 – Electronic Arts Super Mario Party Jamboree – Nintendo Sonic X Shadow Generations – Sega Hogwarts Legacy – Warner Bros. Games Astro Bot – Sony (Corp) Minecraft – Multiple Video Game Manufacturers NBA 2K25 – Take-Two Interactive Dragon Ball: Sparking! Zero – Bandai Namco Entertainment Elden Ring – Bandai Namco Entertainment Marvel’s Spider-Man 2 – Sony (Corp) Indiana Jones and the Great Circle – Microsoft (Corp) Helldivers 2 – Sony (Corp) Mario Kart 8 – Nintendo Mario & Luigi: Brothership – Nintendo God of War: Ragnarok – Sony (Corp) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Nintendo Just Dance 2025 Edition – Ubisoft

2024: Die US-Top 20 des gesamten Jahres:

Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft (Corp) EA Sports College Football 25 – Electronic Arts Helldivers 2 – Sony (Corp) Dragon Ball: Sparking! Zero – Bandai Namco Entertainment NBA 2K25 – Take-Two Interactive Madden NFL 25 – Electronic Arts Call of Duty: Modern Warfare III (2023) – Microsoft (Corp) EA Sports FC 25 – Electronic Arts Elden Ring – Bandai Namco Entertainment EA Sports MVP Bundle – Electronic Arts Hogwarts Legacy – Warner Bros. Games Dragon’s Dogma 2 – Capcom USA WWE 2K24 – Take-Two Interactive MLB: The Show 24 – Multiple Video Game Manufacturers Grand Theft Auto 5 – Take-Two Interactive Minecraft – Multiple Video Game Manufacturers Final Fantasy 7: Rebirth – Square Enix Inc (Corp) Tekken 8 – Bandai Namco Entertainment Marvel’s Spider-Man 2 – Sony (Corp) NBA 2K24 – Take-Two Interactive

