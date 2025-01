Jahres-Charts 2024: Xbox- und Disk-Verkäufe brechen in Europa ein

Die europäischen Spiele-Charts 2024 zeigen eine Verschiebung in den Kaufgewohnheiten: Digitale Verkäufe nehmen zu, während physische Disk-Verkäufe stark zurückgehen. Auch der Hardwaremarkt verzeichnete Rückgänge - vor allem im Fall der Xbox-Konsolen.

Den Daten von GSD zufolge wurden im vergangenen Jahr in Europa insgesamt 188,1 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft – ein leichter Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zu 2023.

Der Zuwachs resultiert jedoch ausschließlich aus digitalen Verkäufen, die mit 131,6 Millionen verkauften Einheiten um 15 Prozent zulegten. Im Gegensatz dazu brachen die physischen Disk-Verkäufe um 22 Prozent auf 56,5 Millionen Exemplare ein.

EA Sports FC 25 übernimmt 2024 die europäische Spitze

Besonders auffällig ist – wie gewohnt – die Dominanz bekannter Marken: “EA Sports FC 25” war das meistverkaufte Spiel, gefolgt von “Call of Duty: Black Ops 6”. Letzteres konnte sogar neun Prozent mehr Verkäufe erzielen als der Vorgänger aus dem Vorjahr, trotz der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass. Hier ist allerdings auch die Dominanz von PlayStation in Europa zu berücksichtigen.

Neuerscheinungen spielten letztlich eine geringere Rolle: Nur 27 Prozent der Verkäufe entfielen auf neue Titel, ein Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zu 2023. Sechs dieser Neuerscheinungen sind in den Top 20 vertreten, nach zehn neuen Releases im Vorjahr. Neben den zwei bereits genannten Titeln handelt es sich hierbei unter anderem um “Helldivers 2”, “Dragon Ball: Sparking! Zero” und “Warhammer 40,000: Space Marine 2”.

Sie landeten vor namhaften Franchises wie “Star Wars Outlaws” und “Final Fantasy 7: Rebirth”, die lediglich die Plätze 47 bzw. 49 belegten. Für „Dragon Age: The Veilguard“ blieb Rang 67.

Ältere Spiele konnten von Werbeeffekten und sonstigen Einflüssen profitieren. So eroberte “Elden Ring” dank der Erweiterung “Shadow of the Erdtree” Platz 11, während “The Crew 2” mit einem Sonderangebot Platz 8 erreichte. “Fallout 4” verzeichnete dank einer begleitenden TV-Serie sogar einen Umsatzanstieg von 183 Prozent.

Die komplette Top 20 von GSD für den europäischen Spielemarkt 2024:

EA Sports FC 25 (EA) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Helldivers 2 (Sony) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) The Crew 2 (Ubisoft) It Takes Two (EA) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Elden Ring (Bandai Namco) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus) Need for Speed: Heat (EA) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) Super Mario Party Jamboree (Nintendo) Fallout 4 (Bethesda) Metro Exodus (Plaion)

Rückläufige Konsolenverkäufe, besonders bei Xbox

Auch der Hardwarebereich stand 2024 unter Druck. Die Verkäufe von Spielekonsolen sanken insgesamt um 21 Prozent. Experten führen dies auf fehlende große Neuveröffentlichungen und den Alterszyklus der Switch zurück, die sich im achten Jahr auf dem Markt befindet.

Zwar blieb die PlayStation 5 auf allen untersuchten Märkten die meistverkaufte Konsole, musste jedoch einen Rückgang von 20 Prozent hinnehmen. Die Verkäufe der Nintendo Switch fielen um 15 Prozent, während das Duo Xbox Series X/S mit einem Minus von 48 Prozent den stärksten Rückgang verzeichnete.

Absolute Zahlen liegen nicht vor, allerdings ist der Rückgang beim Verkauf von Xbox-Hardware bereits ein längerer Trend.

Zu beachten ist, dass Deutschland bei der Berechnung der Hardwareergebnisse nicht berücksichtigt wurde, für die Spiele-Charts aber schon. Eine Zusammenfassung darüber, welche Märkte die GSD-Charts berücksichtigen, findet sich bei VGC.

Weitere Meldungen zu Europa-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren