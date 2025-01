PS5 & PS4: Das Mittelalter dominiert – Vorbesteller-Charts in der Übersicht

Welche Titel für PS5 und PS4 stehen bei Spielern vor dem Launch hoch im Kurs? Die aktuelle Übersicht zeigt die aktuell meistverkauften Vorbestellungen, die vor allem in Kürze erscheinende Titel an den Spitzenpositionen umfassen.

In den kommenden Wochen und Monaten erscheinen zahlreiche Spiele, die bereits jetzt großes Interesse wecken und viele Vorbesteller anziehen. Die aktuellen Charts zeigen, welche Titel besonders gefragt sind und das Potenzial haben, auch nach dem Launch in den Ranglisten aufzutauchen.

Mittelalter-RPG schnappt sich den Spitzenplatz

An der Spitze der Charts steht „Kingdom Come Deliverance 2“ in der Gold-Edition, die mit zusätzlichen Inhalten daherkommt. Dazu gehören der Erweiterungspass und die Ausrüstung des tapferen Jägers. Hierfür zahlen Käufer einen Aufpreis von 20 Euro, wodurch ein Betrag von 89,99 Euro entsteht. Der Launch des Mittelalter-Rollenspiels erfolgt nach einer Vorverlegung bereits am 4. Februar 2025 – und somit in rund zwei Wochen – für Konsolen und PC.

Erste Tipps zum Überleben im Mittelalter gibt es nachfolgend:

Platz zwei ging zum Wochenstart ebenfalls an eine kostspieligere Version. Hierbei handelt es sich um die Premium-Deluxe-Edition von “Monster Hunter Wilds”. Zum Preis von 119,99 Euro erhalten Käufer neben dem Spiel ein Deluxe-Paket, das Kosmetik-DLC-Paket 1, das Kosmetik-DLC-Paket 2 und einen Premium-Bonus. Der Launch der Monster-Hatz, die mit der Standardversion zudem auf dem dritten Platz verweilt, erfolgt Ende Februar 2025.

Ebenfalls stark vertreten ist „Sid Meier’s Civilization 7“, das mit verschiedenen Editionen auf Platz fünf, dreizehn und fünfzehn zu finden ist. der Shooter „Sniper Elite Resistance“ ist mit der Standard- und Deluxe-Edition ebenfalls unter den meistvorbestellten Titeln zu finden. Sie landeten auf den Rängen vier und sieben.

Unsere Vorschau zu „Sniper Elite Resistance“ gewährt einen ersten Eindruck:

Neben den bekannten Franchises finden sich auch weniger auffällige Titel in den Charts. „The First Berserker Khazan“ (Demo verfügbar) sichert sich mit den Standard- und Deluxe-Editionen zwei Plätze, während „Synduality Echo of Ada“ ebenfalls in mehreren Fassungen vertreten ist. Auch Remaster-Editionen haben ihren Platz in den Vorbesteller-Charts: „Tomb Raider 4-6 Remastered“ weckt mit der Neuauflage offenbar das Interesse langjähriger Fans der Kultreihe.

Sport- und Sci-Fi-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz: „PGA Tour 2K25“ und „Star Wars Episode I Jedi Power Battles“ sind unter den meistverkauften Vorbestellungen zu finden. Der zuletzt genannte Titel kommt in dieser Woche auf den Markt, wie unsere Übersicht über die Neuerscheinungen für PS5 und PS4 verdeutlicht.

Übersicht über die meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 (69,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) The First Berserker Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Synduality Echo of Ada Deluxe Edition (69,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Synduality Echo of Ada Ultimate Edition (99,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) Ender Magnolia Bloom in the Mist (24,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Deluxe Edition (99,99 Euro) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro) The First Berserker Khazan Standard Edition (59,99 Euro) AI Limit Deluxe Edition (44,99 Euro) Star Wars Episode I Jedi Power Battles (19,99 Euro) PGA Tour 2K25 Legend Edition (119,99 Euro)

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verkaufszahlen nach dem offiziellen Release entwickeln. Die hohe Nachfrage nach erweiterten Editionen zeigt jedoch, dass viele Spieler bereit sind, für zusätzliche Inhalte und mitunter einen frühzeitigen Zugang tiefer in die Tasche zu greifen.

Welche Spiele habt ihr zuletzt vorbestellt? Oder wartet ihr in der Regel bis zu den ersten Wertungen oder Rabatten?

