Synduality – Echo of Ada: Stimmiger Story-Trailer stimmt auf baldigen Januar-Release ein

„Synduality: Echo of Ada“ wird bereits in der kommenden Woche für die PS5 erscheinen. Um auf den nahenden Release einzustimmen, hat Bandai Namco nun einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der weitere Gameplay-Einblicke in den Sci-Fi-Shooter gewährt.

Bereits 2022 kündigte Bandai Namco Entertainment „Synduality: Echo of Ada“ im Rahmen einer „State of Play“-Ausgabe an, nun steht die Veröffentlichung nach einer Verschiebung des Science-Fiction-Shooters kurz bevor. Um weiter auf den Release aufmerksam zu machen und Fans in die richtige Stimmung zu versetzen, haben die Verantwortlichen jetzt einen neuen Trailer zu „Synduality: Echo of Ada“ gezeigt, der weitere Einblicke erlaubt.

Story-Trailer stimmt auf Synduality: Echo of Ada ein

Im Mittelpunkt des neuen Trailers zu „Synduality: Echo of Ada“ steht vor allem die Geschichte des Spiels. So erfahren interessierte Spieler mehr über die Hintergründe der düsteren und postapokalyptischen Welt und lernen einige der Charaktere kennen. Dazu zählt beispielsweise auch die humanoide KI namens Magus, die während der Erkundung, Plünderung und im Kampf mit den zweibeinigen Mechas unterstützend zur Seite steht.

Außerdem gewährt das bewegte Bildmaterial auch weitere Gameplay-Einblicke in den Shooter, dessen Fokus vor allem auf PvEvP-Extraktions-Schlachten liegen wird. Allerdings bietet „Synduality: Echo of Ada“ neben dem Online-Modus auch eine PvE-Variante für Solo-Spieler, in dem die tiefgreifende Hintergrundgeschichte deutlicher zum Tragen kommen wird. Das gilt übrigens auch für die dazugehörige Anime-Serie „Synduality Noir“, die bereits auf Disney+ zu sehen ist.

Release bereits in Kürze

Der Release von „Synduality: Echo of Ada“ wird bereits in der nächsten Woche erfolgen. So wird das Actionspiel ab dem 23. Januar 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Spieler, die sich dazu entscheiden, die Deluxe-Edition zu erwerben, können dank Frühzugriff bereits sieben Tage eher und somit schon ab dem 16. Januar 2025 loslegen.

„Synduality: Echo of Ada“ versetzt die Spieler in das Jahr 2222, nachdem ein Großteil der Menschheit durch einen mysteriösen Giftregen namens „Die Tränen des Neumondes“ ausgelöscht hat. Die daraus entstandenen monströsen Kreaturen jagen nun den Rest der Bevölkerung, die unter der Erde Zuflucht finden.

In der Rolle eines Drifters gilt es gemeinsam mit seinem KI-Partner an der Oberfläche wichtige Ressourcen und sammeln und sich mit seinem kampffähigen Mecha gegen die sogenannten Enders zur Wehr zu setzen. Doch auch andere Überlebende wollen die gesammelten Materialien plündern.

