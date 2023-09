Synduality Noir: Part 2 der Anime-Serie offiziell für 2024 angekündigt

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2023 veranstaltete Bandai Namco Entertainment einen großen Livestream, in dem es unter anderem auch um die neue „Synduality“-Franchise des Unternehmens ging. Im Rahmen der Veranstaltung wurde nicht nur neues Gameplaymaterial zum inzwischen verschobenen Mech-Actionspiel gezeigt, sondern auch eine Fortsetzung der im Juli 2023 gestarteten Anime-Serie „Synduality Noir“ offiziell angekündigt.

Part 2 beziehungsweise Cours 2 der Animationsserie soll im Januar 2024 im japanischen TV seine Premiere feiern. Ein genauer Starttermin steht gegenwärtig noch aus. Ebenfalls unklar ist, ob die Fortsetzung, wie schon Part 1, bei Disney+ im Simulcast angesehen können wird.

Finale von Synduality Part 1 jetzt bei Disney+ verfügbar

„Synduality“ wurde von Bandai Namco als Multimedia-Franchise angekündigt und umfasst dementsprechend mehrere Projekte. Neben der Anime-Serie gibt es auch eine Manga-Reihe mit dem Titel „Synduality: Ellie“, die in Japan ebenfalls im Juli 2023 startete. Darüber hinaus gibt es noch zwei Romane zur Marke, genauer eine Adaption von „Ellie“ sowie eine davon unabhängige Geschichte mit dem Titel „Synduality: Kaleido“, die auch im Juli 2023 in Japan an den Start ging.

Etwas länger warten müssen wir indes, wie zuvor bereits kurz erwähnt, noch auf das Videospiel zur Franchise, denn Bandai Namco bestätigte vor wenigen Tagen, dass „Synduality: Echo of Ada“ nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Jahr erscheinen werde. Wann das Mech-Actionspiel, das sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC in Entwicklung befindet, seinen Weg in den Handel finden soll, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

„Synduality Noir“ entsteht im Studio 8-Bit („Bluelock“). Den Posten des Regisseurs bekleidet Yūsuke Yamamoto („Welcome to the N-H-K“), während Takashi Aoshima („Uzaki-chan Wants to Hang Out!“) das Drehbuch beisteuert und Kenichirō Katsura („Knight’s & Magic“) das Charakterdesign verantwortet.

Die Geschichte der Animationsserie spielt im Jahr 2222 und somit 100 Jahre nach einer großen Katastrophe. Seitdem fällt immer wieder ein giftiger Regen auf die Erde, der die Menschheit beinahe vollständig ausgelöscht hat. Als wäre das noch nicht genug, streifen auch Monster, die Enders, über die Erde. Die letzten Überlebenden haben sich unter massive Kuppeln zurückgezogen und nur sogenannte Drifters trauen sich in ihren Kampfrobotern noch an die Oberfläche. Zu ihnen gehören auch Kanata und sein Freund Tokio, die eines Tages eine besondere Entdeckung machen. Unseren Ersteindruck zur Show könnt ihr euch hier durchlesen.

Die Anime-Serie „Synduality Noir“ ist exklusiv bei Disney+ im Stream verfügbar. Seit heute könnt ihr euch die 12. und damit gleichzeitig finale Episode des 1. Parts des Sci-Fi-Abenteuers beim VOD-Service im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln anschauen.

