Monster Hunter Wilds: So ließ sich Capcom von Final Fantasy und The Witcher inspirieren

„Monster Hunter“-Fans müssen nicht mehr lange warten, denn bereits im nächsten Monat wird mit „Monster Hunter Wilds“ der nächste Teil von Capcoms beliebter Monsterjagd erscheinen. Dabei wird das Spiel im Vergleich zu den vorherigen Teilen wie gewohnt einige Dinge anders angehen.

So haben sich die Entwickler für bestimmte Elemente in „Monster Hunter Wilds“ auch von anderen Spielen wie „Final Fantasy 14“ oder „The Witcher 3“ inspirieren lassen. Das hat der verantwortliche Game Director Yuya Tokuda vom Capcom nun in einem aktuellen Interview verraten.

Final Fantasy 14 beeinflusste das HUD

Wie Tokuda im Gespräch mit IGN bekannt gegeben hat, habe „Final Fantasy 14“ die Benutzeroberfläche im Spiel beeinflusst. So werden in „Monster Hunter Wilds“ ab sofort auch die Namen der Angriffe im Kampf angezeigt. Dadurch können die Spieler während der Kombinationsangriffe stets den Überblick behalten und wissen, welche Manöver oder Bewegungen sie bestenfalls als Nächstes nutzen sollten. Außerdem würde dieses Feature auch dazu dienen, besser mit den einzelnen Waffen umzugehen.

Die Idee dazu entstand laut Tokuda bereits 2018, als in „Monster Hunter World“ ein Crossover-Event mit „Final Fantasy 14“ stattgefunden hatte. Damals machte Naoki Yoshida, der Director von Square Enix’ Online-Rollenspiel, den Vorschlag und erklärte, dass Spieler gerne die Namen der Angriffe sehen würden, die sie aktuell ausführen. Im Zuge des Events, in dem Spieler gegen Behemoth antraten, wurden die Aktionen des Bosses ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt.

Dialogoptionen von The Witcher 3 inspiriert

Eine weitere Quelle der Inspiration war für die Entwickler das erfolgreiche Rollenspiel „The Witcher 3“. Auch hier gab es in der Vergangenheit bereits eine Zusammenkunft mit „Monster Hunter Worlds“. Wie Tokuda erzählte, betrachtete das Team die Zusammenarbeit bereits als eine Art „Test“, um herauszufinden, wie die Spieler mehr Dialoge und Optionen aufnehmen würden.

So konnten die Spieler im damaligen Crossover selbst in die Rolle des Hexers schlüpfen und mit anderen Charakteren Gespräche führen. Bis dahin waren stets alle spielbaren Charaktere in „Monster Hunter“ zum Schweigen verurteilt. Letztendlich entschieden sich die Entwickler diese Möglichkeiten für „Monster Hunter Wilds“ zu übernehmen. Aus diesem Grund wird die Geschichte im kommenden Abenteuer deutlich mehr Gespräche und Dialogoptionen bieten, die auf Wunsch mehr Informationen über die Welt und Charaktere preisgeben.

Am 28. Februar 2025 wird „Monster Hunter Wilds“ schließlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. In der nächsten Woche, genauer gesagt am Dienstag, dem 4. Februar 2025, wird Capcom außerdem auch noch eine weitere Präsentation veranstalten, die neue Details zum Spiel bereithalten wird. An den Wochenenden vom 7. bis zum 10. Februar 2025 und vom 14. bis zum 17. Februar 2025 wrird zudem noch ein zweiter Beta-Test stattfinden.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren