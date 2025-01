Monster Hunter Wilds: Das bislang gruseligste Monster vorgestellt – Gameplay hinterlässt Eindruck

Zu den ersten großen Blockbustern des Jahres gehört Capcoms Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“. Die Wochen vor dem Release nutzt der Publisher, um uns ausgewählte Monster vorzustellen.

Unter den kürzlich präsentierten Monster befanden sich mächtige Widersacher wie der Gravios oder der Ajarakan. In dieser Woche geht es mit dem Nu Udra weiter. Beim Nu Udra, der auch unter dem Namen „Die schwarze Flamme“ bekannt ist, handelt es sich um einen gefährlichen Spitzenprädator, der die Ölquellenbecken unsicher macht.

Laut den Verantwortlichen von Capcom handelt es sich beim Nu Udra um nicht weniger als das bislang schaurigste Monster, das uns die Entwickler vorstellten. Das folgende Gameplay-Video zeigt den Spitzenprädator in Aktion.

Was hat es mit dem Nu Udra auf sich?

Ergänzend zur offiziellen Enthüllung des Nu Udra lieferten uns die Entwickler von Capcom weitere Details zu dem beeindruckenden Monster. So haben wir es beim Nu Udra mit einem mit Öl bedeckten Monster vom Typ „Kopffüßer“ zu tun, das seine Beute jagt, indem es sie mit seinen massiven Tentakeln zerquetscht und sie in Flammen versengt, die von speziellen Organen erzeugt werden.

Da der Nu Udra über keine Augen verfügt, nutzt er Sinnesorgane, die sich an seinen Tentakeln befinden, um die Bewegungen seiner Opfer oder der Jäger zu verfolgen.

Eine Eigenheit, die natürlich dazu führt, dass der Nu Udra gegen Blitzbomben immun ist. Da Nu Udra im Gegensatz zu anderen Kopffüßer-ähnlichen Monstern wie Yama Tsukami oder Nakarkos kein Monster vom Typ „Drachenältester“ darstellt, können ihn Jäger mit Fallen lähmen oder bewegungsunfähig machen.

Sollte es den Jägern gelingen, im Kampf Nu Udras Tentakeln abzutrennen, verringern sie sowohl die Angriffsreichweite als auch die Stärke des schaurigen Monsters.

Zweite offene Beta startet in Kürze

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie Capcom in diesem Monat bekannt gab, kehrt die offene Beta in Kürze zurück. An der zweiten offenen Beta können alle interessierten Spieler teilnehmen.

Wer die erste Beta gespielt haben sollte, kann dabei seine Fortschritte in den zweiten offenen Test übernehmen. Zu den neuen Inhalten der zweiten Beta gehört die Möglichkeit, zur Jagd auf ein neues Monster zu blasen: Dem Gypceros.

Die zweite Open-Beta zu „Monster Hunter Wilds“ findet an zwei Wochenenden statt. Vom 7. bis zum 10. Februar 2025 sowie vom 14. bis zum 17. Februar 2025. Wie Capcom im Zuge der Ankündigung bestätigte, schalten Spieler der Beta diverse Ressourcen und Boni frei, die ihnen den Einstieg in die Vollversion ein wenig erleichtern.

Alle weiteren Details zur zweiten Open-Beta von „Monster Hunter Wilds“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

