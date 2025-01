Capcom: Inkl. Termin – Showcase mit Monster Hunter Wilds & Onimusha-Enthüllung angekündigt

In der Vergangenheit setzten auch die Verantwortlichen von Capcom auf digitale Showcases, die der Publisher nutzte, um uns ausgewählte Spiele und Inhalte zu präsentieren.

Wie Capcom bekannt gab, wird Capcom Spotlight in der nächsten Woche mit einem Doubleheader zurückkehren. Los geht es mit einer 20-minütigen Präsentation, die Capcom am kommenden Dienstag, den 4. Februar 2025 um 23 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stellt. Im Rahmen von Capcom Spotlight dürfen wir uns zum einen auf die Enthüllung des Ende 2024 angekündigten „Onimusha: Way of the Sword“ freuen.

Zudem warten Eindrücke und Details zur „Capcom Fighting Collection 2“, „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ sowie den kommenden Inhalten zu „Street Fighter 6“.

Ein eigener Showcase für Monster Hunter: Wilds

Der zweite Showcase findet direkt im Anschluss statt und bringt es laut Capcom auf eine Länge von 15 Minuten. Im Rahmen der zweiten Präsentation dreht sich alles um das Ende Februar erscheinende „Monster Hunter: Wilds“.

Laut Capcom dürfen sich die Spieler sowohl auf neues Gameplay als auch frische Infos zur Monsterhatz freuen.

Des Weiteren kündigte Capcom für den Showcase einen neuen Trailer an und möchte zudem auf die in Kürze startende zweite Open-Beta eingehen.

Dies könnte darauf hindeuten, dass die Entwickler für die zweite Beta eine Überraschung in der Hinterhand haben. In wenigen Tagen erfahren wir mehr.

Wann findet die zweite Beta statt?

Die zweite Beta zu „Monster Hunter: Wilds“ kündigte Capcom bereits Anfang Januar an. Laut dem Capcom kehrt die Beta zurück, damit auch Spieler, die den ersten Test verpasst haben, die Möglichkeit erhalten, das Action-Rollenspiel vor dem Launch anzuspielen.

Zudem möchten die Entwickler Feedback für mögliche Verbesserungen sammeln. Die zweite Beta findet an zwei Wochenenden statt. Vom 7. bis zum 10. Februar 2025 und vom 14. bis zum 17. Februar 2025.

Da der zweite Test in einem offenen Format stattfindet, können alle Spieler auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S an der Beta teilnehmen. Neben allen Inhalten der ersten Beta verspricht Capcom ein neues Monster in Form des Gypceros, der Veteranen der Reihe ein Begriff sein dürfte.

Zudem erhalten Spieler der Beta diverse Ressourcen, die ihnen den Einstieg in die Vollversion von „Monster Hunter: Wilds“ ein wenig erleichtern sollen.

