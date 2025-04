Skull and Bones: Mega-Roadmap für Year 2 – Ubisoft hält am Support fest

Skull and Bones:

Ubisofts Piratenabenteuer "Skull and Bones" erhält trotz anfänglicher Kritik eine langfristige Unterstützung. Eine neue Roadmap gibt Einblick in das zweite Jahr des Live-Service-Spiels.

Trotz durchwachsener Resonanz zur Veröffentlichung und sinkender Spielerzahlen setzt Ubisoft die Weiterentwicklung von „Skull and Bones“ fort. Mit dem Start der neuen Saison am 15. April 2025 beginnt das zweite Jahr des Piratenspiels. Die Roadmap reicht bis 2026 hinein.

Bessere Gegenstände und ein Mini-Tiger

Den Auftakt des zweiten Support-Jahres von „Skull and Bones“ bildet die Saison „Aufstieg ins Chaos“. Inbegriffen sind ein neuer Schoner, der Statuseffekt „Muschelschock“, ein Upgrade-Baum sowie ein Tigerjunges als kosmetisches Haustier.

Ebenfalls neu ist eine erweiterte Verbesserung von Ausrüstungsgegenständen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Spieler Infamie-Stufe 9 erreichen und eine Questreihe namens „Ascension and Modification“ („Aufstieg und Veränderung“) abschließen.

Die Verbesserungen gliedern sich in drei Stufen:

Basic – Allgemeine Verbesserungen

– Allgemeine Verbesserungen Erweitert – Bemerkenswerte Verbesserungen

– Bemerkenswerte Verbesserungen Spezial – Leistungsstarke Verbesserungen mit einzigartigen Eigenschaften

Modifikationsplätze werden basierend auf der Seltenheit der Waffe zugewiesen:

Allgemein – 2 Grundstufen, 1 Fortgeschrittene, 1 Spezialstufen

– 2 Grundstufen, 1 Fortgeschrittene, 1 Spezialstufen Ungewöhnlich – 1 Basis, 1 Fortgeschrittene, 1 Spezial

– 1 Basis, 1 Fortgeschrittene, 1 Spezial Selten – 2 Basiskarten, 1 Spezialkarte

– 2 Basiskarten, 1 Spezialkarte Episch – 1 Grundstufe, 1 Fortgeschritten

Ein weiteres Element des Updates betrifft den Schwierigkeitsgrad: Die Einführung von „World Tiers“ soll die Herausforderung für erfahrene Spieler erhöhen.

PvP, Landkampf und Seeungeheuer in Aussicht

Hinzu kommt ein PvP-Modus, der im Verlauf der ersten Saison von „Skull and Bones“ erscheinen soll. Er trägt den Titel „Death Tides“. Spieler treten in Teams gegeneinander an – wahlweise mit voreingestellter oder individuell gewählter Ausrüstung. Gespielt wird auf vier neuen Karten. Der Modus soll im Midseason-Update erscheinen. Ubisoft nannte dafür kein genaues Datum, verweist aber auf eine Veröffentlichung „gegen Ende Mai“.

Eine der bedeutendsten Neuerungen des zweiten Jahres von „Skull and Bones“ wird der Landkampf sein, der für die dritte Saison geplant ist. Während Landgänge bislang eher eine untergeordnete Rolle spielten, soll nun eine neue Mechanik eingeführt werden.

In einem offiziellen Video zeigte Ubisoft Kampfszenen mit Schwert und Pistole sowie Begegnungen mit Zombiepiraten:

Im weiteren Verlauf soll außerdem das bislang größte Schiff des Spiels – die Fregatte – in See stechen.

Die vierte Saison bringt schließlich eine neue Bedrohung: den legendären Kraken. Das Seeungeheuer soll das zweite Spieljahr abschließen und ein weiteres mythisches Element in das Spiel integrieren.

Den äußerst umfangreichen Changelog samt Roadmap zur ersten Season des zweiten Jahres von „Skull and Bones“ hält Ubisoft auf der offiziellen Webseite des Spiels bereit.

Langfristige Unterstützung geplant

Trotz der begrenzten Spielerzahlen – laut Steam-Daten waren es zuletzt rund 220 gleichzeitig aktive Nutzer auf dem PC – setzt Ubisoft die Entwicklung von „Skull and Bones“ fort. Der Titel ist auch auf Konsolen und im Ubisoft-eigenen Launcher erhältlich, was die Gesamtspielerzahl deutlich beeinflussen dürfte.

Im Rahmen eines Showcase-Videos äußerte sich Alexis Cretton, Senior Community Developer bei Ubisoft, klar zur Zukunft: Man fühle sich verpflichtet, „Skull and Bones in den kommenden Jahren zu unterstützen“.

