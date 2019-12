Capcom: Markenschutz an Dino Crisis und weiteren Serien erneuert

In Japan entschloss sich Capcom dazu, die Markenrechte an bekannten Serien wie "Dino Crisis" oder "Darkstalkers" zu erneuern. Eine reine Vorsichtsmaßnahme? Oder steckt mehr hinter dem Ganzen?

Nach den zahlreichen Spekulationen der vergangenen Wochen und Monate kündigte Capcom das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 3“ vor wenigen Tagen endlich offiziell an.

Die Neuauflage des Horror-Abenteuers wird im April des kommenden Jahres für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Aktuellen Berichten zufolge könnte es mit dem Remake zu „Resident Evil 3“ allerdings noch nicht getan sein. Stattdessen sorgt der aktualisierte Markenschutz zu weiteren Capcom-Serien derzeit für Spekulationen.

Dino Crisis, Darkstalkers und mehr

So erneuerte Capcom in Japan den Markenschutz an Serien wie „Dino Crisis“, „Rockman“ beziehungsweise „Mega Man“, „Darkstalkers“ oder „Power Stone“. Unklar ist derzeit, ob wir es hier mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme seitens des japanischen Publishers zu tun haben oder ob hinter dem Ganzen mehr steckt. In den vergangenen Jahren setzten sich die Fans vor allem für ein Comeback von „Dino Crisis“ ein.

Zum Thema: Resident Evil 3: Das Remake erscheint in Deutschland in einer ungeschnittenen Fassung

Das erste „Dino Crisis“ wurde im Jahr 1999 für die PlayStation veröffentlicht und entstand unter der Aufsicht von „Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami. Zu einem späteren Zeitpunkt folgten Umsetzungen für den PC und Segas Dreamcast. Mit „Dino Crisis 2“ (2000) und dem Xbox-exklusiven „Dino Crisis 3“ (2003) veröffentlichte Capcom insgesamt zwei Sequels.

Anschließend verschwand die „Dino Crisis“ leider in der Versenkung.

Quelle: DualShockers

