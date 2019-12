Star Wars Jedi Fallen Order: Update 1.06 veröffentlicht – Changelog zum Patch

Respawn Entertainment hat für "Star Wars Jedi: Fallen Order" das rund 150 MB große Update 1.06 veröffentlicht. Was sich damit ändert, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Respawn Entertainment hat für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ein neues Update veröffentlicht. Der Patch vom 17. Dezember 2019 hebt den Titel auf die Version 1.06 an. Zu den Bestandteilen zählen laut Changelog mehrere Kollisionskorrekturen über Zeffo und Bogano hinweg. Außerdem ist von allgemeinen Stabilitätsverbesserungen die Rede.

Darüber hinaus aktualisiert der neue Patch für „Star Wars Jedi Fallen Order“ den Protagonisten Cal, sodass er im Kampf schneller reagieren kann. Diese Änderung beinhaltet unter anderem Anpassungen an den Trefferreaktionen, Tritten, Flybacks und Sprintangriffen.

Ein weiterer Bestandteil des neuen Updates ist die Behebung eines Problems, das dazu führen konnte, dass das Klettern und Griffe an Kanten manchmal nicht wie gewünscht funktionierten. Auch wurde ein Audioproblem behoben, durch das Soundeffekte manchmal in der falschen Reihenfolge abgespielt wurden. Nachfolgend lest ihr den kompletten Changelog:

Star Wars Jedi: Fallen Order Changelog vom 17. Dezember

Wir haben Cal aktualisiert, damit er im Kampf schneller reagiert. Diese Änderung beinhaltet Änderungen an den Trefferreaktionen, Tritten, Flybacks und Sprintangriffen.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass sich das Kantengreifen und Klettern manchmal falsch verhielten.

Es wurde ein Audioproblem behoben, durch das Soundeffekte manchmal in der falschen Reihenfolge abgespielt wurden.

Mehrere Kollisionsbehebungen über Zeffo und Bogano hinweg.

BD-1 scannte nach einem Herunterfahren während des Speicherns manchmal einen der Zeffo-Dorfbewohner nicht. Jeder Lieblingsdroide scannt jetzt wie erwartet.

Das Terrarium war manchmal keine besonders gute Umgebung, da es das Wachstum von Samen verhinderte. Diese Problem wurde behoben.

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen.

In den vergangenen Wochen wurden für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ mehrere Updates veröffentlicht, die unter anderem neue Features in das Spiel brachten.

Damit erhielt das Action-Adventure beispielsweise einen Fotomodus. Zudem lässt sich das Lichtschwert mittlerweile komplett anpassen.

