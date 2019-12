Wreckfest: Holiday-Update veröffentlicht – Trailer, Changelog und Details

Bugbear Entertainment und THQ Nordic haben für "Wreckfest" ein Weihnachts-Update auf die Version 1.20 veröffentlicht. Damit fand unter anderem das kostenpflichtige "Modified Monsters Car"-Pack in das Spiel.

Bugbear Entertainment und THQ Nordic haben für „Wreckfest“ ein Weihnachts-Update veröffentlicht, mit dem der Racer auf die Version 1.20 angehoben wird. Zu den Bestandteilen zählen unter anderem zwei neue Strecken namens Hellride und Vale Falls Circuit. Zudem bringt das Update den Support für das „Modified Monsters Car“-Pack in das Spiel.

Das „Modified Monsters Car“-Pack ist ein Teil des Season Pass-Angebotes von „Wreckfest“ und umfasst unter anderem einen Monster Truck und einen vollausgestatteten Militär-Pickup. Obendrauf gibt es einen Mini-Rennwagen und einen Schweinewagen.

Mit dem Update 1.20 wurden an „Wreckfest“ zahlreiche weitere Änderungen vorgenommen. Auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One können die Spieler künftig eine öffentliche Lobby erstellen, die im Server-Browser für alle sichtbar ist und maximal 16 Spieler umfasst. Zudem ist es fortan möglich, Fahrzeug-Upgrades und Lackierungen direkt in der Lobby zu ändern (und zu kaufen).

Hier sind die Highlights des Wreckfest Holiday-Updates:

Zwei neue Tracks hinzugefügt: Hellride & Vale Falls Circuit

Track Voting zum Multiplayer hinzugefügt

Vom Spieler gehostete öffentliche Server hinzugefügt

Autoanpassung in der Mehrspieler-Lobby hinzugefügt

Visualisierung für gerade zurückgesetzte Fahrzeuge hinzugefügt

Unterstützung für DLC Modified Monsters Car Pack hinzugefügt

Verschiedene Leistungsverbesserungen und Bugfixes

Der komplette Changelog zum neuen Update von „Wreckfest“ liefert alle relevanten Informationen zur neuen Aktualisierung.

