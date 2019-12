PES 2020: Mesut Özil wird in China aus der Fußballsimulation entfernt

Mesut Özil, der für Arsenal spielt, wird in China nach seiner Kritik an der Behandlung muslimischer Einwanderer durch die chinesische Regierung aus der Fußballsimulation „PES 2020“ entfernt.

NetEase, der Publisher des Spiels in der dortigen Region, gab eine Erklärung ab, in der die Entfernung des Fußballers erläutert wurde. „Seine Aussage hat die Gefühle der chinesischen Fans und den sportlichen Geist der Liebe und des Friedens verletzt. Wir verstehen, akzeptieren oder vergeben das nicht!“

Özil äußerte sich vor einigen Tagen kritisch zu Haftanstalten in China, in denen muslimische Einwanderer untergebracht sind. „Korane verbrannt, Moscheen geschlossen, islamische Schulen verboten. Die Muslime schweigen. Ihre Stimme wird nicht gehört“, so seine Worte.

Getäuscht von Fake News?

Nach diesen Worten warf das chinesische Außenministerium dem Fußballer vor, dass er „getäuscht von Fake News“ sei. Er könne sich in Xinjiang ein eigenes Bild der Lage machen. Doch auch international wird China vorgeworfen, die Uiguren, eine muslimische Minderheit, zu verfolgen und in Lager einzusperren.

Unterstützung bekam Özil vom früheren Arsenal-Trainer Arsène Wenger: „Mesut Özil hat das Recht auf freie Meinungsäußerung wie jeder andere auch. Er nutzt seine Bekanntheit, um seine Sichtweise auszudrücken, die nicht unbedingt von allen geteilt wird.“

China war in der Vergangenheit wiederholt ein Auslöser von Kontroversen in der Videospielwelt. In den letzten Monaten geriet beispielsweise Blizzard ins Wanken, nachdem sich der Esports-Spieler Blitzchung für Demonstranten in Hongkong aussprach.

+++ Konami hat die kostenlose Lite-Version für Xbox One und PC veröffentlicht +++

Nachdem er vom Publisher mit später aufgehobenen Sanktionen bestraft wurde, darunter eine Sperre von zwölf Monaten, sah sich Blizzard Entertainment einer massiven Kritik ausgesetzt. Unter anderem zog sich ein Sponsor zurück.

Mehr zu PES 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PES 2020