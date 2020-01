Final Fantasy VII Remake: Intro und Walkthrough der noch unangekündigten Demo aufgetaucht

Zu Weihnachten waren bereits Hinweise auf eine Demoversion des kommenden Rollenspiels „Final Fantasy VII Remake“ im PlayStation Store aufgetaucht, die darauf schließen lassen, dass Square Enix in nicht allzu ferner Zukunft eine entsprechende Anspielfassung veröffentlichen wird.

Shinra sollte gestoppt werden

Nun sind mehrere Videos zu der entsprechenden Demo erschienen, die neben dem Intro auch einen kompletten Durchlauf zeigen. Demnach kann die Demo in gut 30 Minuten durchgespielt werden, wobei der Anfang des Spiels im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird.

In „Final Fantasy VII Remake“ wird Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Shinra-Eliteeinheit SOLDAT, in der industriellen Stadt Midgar auf die Widerstandsbewegung Avalanche treffen, die von Barret Wallace und Tifa Lockhart angeführt wird. Avalanche engagiert den Söldner, damit er sie beim Kampf gegen die mächtige Shinra Corporation unterstützt.

Die Shinra Corporation kontrolliert den Planeten und beraubt ihn seiner Lebensenergie, die auch „Mako“ genannt wird. Dadurch gerät das Gleichgewicht der Welt aus den Fugen, was Avalanche unbedingt verhindern möchte. Square Enix wird in „Final Fantasy VII Remake“ erst einmal einen ersten Teil des Rollenspiel-Klassikers in die heutige Zeit bringen. Das Spiel konzentriert sich vollständig auf die Geschichte in Midgar, wobei man deutliche Erweiterungen der Handlung und der Charaktere vornimmt. Mit weiteren Ablegern möchte man in Zukunft auch die restliche Geschichte von „Final Fantasy VII“ modernisieren.

Mehr: Final Fantasy VII Remake – Neue Details zu mehreren Charakteren und Umgebungen enthüllt – Keyarts und Screenshots veröffentlicht

Spielerisch können die Spieler eine Mischung aus einem Action-Kampfsystem sowie dem bekannten Active Time Battle erleben. Alternativ bieten die Entwickler auch ein vollständig rundenbasiertes Kampfsystem an, damit auch alteingesessene Fans der Reihe auf ihre Kosten kommen. Letzten Endes versucht Square Enix so viele Elemente wie möglich aus dem Original beizubehalten und das Rollenspiel in einem noch größeren Maßstab auf den Bildschirm zu zaubern.

„Final Fantasy VII Remake“ erscheint am 3. März 2020 für die PlayStation 4. Sobald eine offizielle Ankündigung zu der Demo erfolgt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.



