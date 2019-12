Final Fantasy VII Remake: Neue Details zu mehreren Charakteren und Umgebungen enthüllt – Keyarts und Screenshots veröffentlicht

In einigen Monaten werden PlayStation 4-Spieler ein weiteres Mal in die Abenteuer von Cloud Strife, Tifa Lockhart, Aerith Gainsborough und Co. eintauchen können, wenn das Japano-Rollenspiel „Final Fantasy VII Remake“ am 3. März 2020 in den weltweiten Handel kommt. Nun hat Square Enix einige weitere Informationen und Bilder zur Neuauflage veröffentlicht. Unter anderem kann man zwei ikonische Key Arts zu Tifa und Sephiroth sehen.

Eine detailliertere Geschichte und Spielwelt

Allerdings wurden auch Details zu einigen Charakteren verraten, die wir euch in einer Übersicht zusammenfassen:

Sephiroth bekannt als das beste Mitglied der Shinra-Eliteeinheit SOLDAT seine Leistungen im Krieg mit Wutai machten ihn zum Helden soll in einer Geheimmission gestorben sein, auch wenn mehr hinter seiner Geschichte steckt

Präsident Shinra Aktueller Präsident der Shinra Electric Power Company, der das Unternehmen von einem kleinen Waffenhersteller zu einem überaus mächtigen Konglomerat aufbaute Gegenüber Verbündeten ist er großzügig, aber im geschäftlichen Bereich ist er überaus gnadenlos Er nutzt mörderische Geschäftstaktiken, um Profit zu machen und jeden zu eliminieren, der sich ihm in den Weg stellt

Heidegger Der Leiter der öffentlichen Sicherheit der Shinra Electric Power Company und rechte Hand von Präsident Shinra seit den Anfangstagen des Unternehmens Er ist ebenso gnadenlos wie sein Boss und wird alles tun, um seinen Willen zu bekommen, auch wenn er seine eigenen Untergebenen opfern muss

Roche Er ist ein 3-C-SOLDAT, der zu einem Rebellen wurde und als „Speed Demon“ bekannt ist Er liebt Motorräder, Geschwindigkeit und jeden, der ihm eine Herausforderung bieten kann Seine Kameraden sind von ihm genervt, der er immer seinen Hinterreifen durchdrehen und sie verbranntes Gummi riechen lässt



Im Weiteren wurden auch einige weitere Informationen zu Aeriths Kampfstil verraten. Mit einem Knopfdruck kann man aus der Ferne einen magischen Angriff starten, wobei man durch wiederholte Knopfdrücke Folgeangriffe ausführt und auch die Anzahl an Zielen erhöht sowie den Radius der Angriffe vergrößert. Mit einem Druck auf die Dreieck-Taste kann man Aeriths einzigartige Fähigkeit „Tempest“ auslösen, wobei man den Angriff auflädt, indem man die Taste gedrückt hält. Bei maximaler Ladung explodiert der Angriff mehrfach, wenn er einen Gegner trifft.

Mit „Soul Drain“ kann Aerith den Feinden Magiepunkte abziehen und den eigenen MP-Vorrat auffüllen, um weitere Zauber sprechen zu können. „Lustrous Shield“ beschwört wiederum eine magische Barriere, die Feinde auf Abstand hält und Projektile abblockt. Jeder Angreifer, der den Schild berührt, erleidet Schaden.

Außerdem wurde mit Shiva eine weitere Beschwörung bestätigt, die über das Schlachtfeld gleitet und die Feinde mit einem Zwinkern einfriert. Sobald Shiva beschworen wurde, kämpft sie automatisch. Nichtsdestotrotz kann man ihr Befehle geben, damit sie bestimmte Fähigkeiten wie „Heavenly Strike“ einsetzt. Sobald die Spezialanzeige aufgebraucht ist, verschwindet Shiva aus dem Kampf und verabschiedet sich mit ihrer ikonischen Attacke „Diamond Dust“.

Abschließend betonten die Entwickler noch einmal, dass zahlreiche Schauplätze aus dem PlayStation-Original im Remake zurückkehren werden. Sie werden neu entworfen und teilweise neu interpretiert, um ihnen mehr Tiefe zu verleihen. Die Geschichte wird ebenfalls detaillierter ausfallen, wobei man auch mehr Dialoge, Story-Sequenzen und eine tiefgreifendere Darstellung des Lebens der Bürger erwarten darf.

Unter anderem wird men den Zugfriedhof erneut besuchen können. In „Final Fantasy VII Remake“ wird dieser eine neue Geschichte und mehrere Event-Szenen zu bieten haben. Auf den neuen Bildern kann man auch das Shinra-Hauptquartier sehen, das einen 70-stöckigen Wolkenkratzer im Zentrum Midgars darstellt.

