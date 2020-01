Call of Duty 2020: Neuer Shooter wohl ohne Jetpacks

Nachdem die „Call of Duty“-Serie mit klassischen WW2-Spielen etabliert wurde, nahmen sich Activision und die dazugehörigen Studios später modernen Settings an und schickten die Spieler gelegentlich in die Zukunft. Mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare“ wurden die Dinge etwas fundierter und realistischer gestaltet.

Doch was denken sich die Macher für dieses Jahr aus? Wird die Serie diesem Trend folgen? Eines ist offenbar sicher: Beim nächsten „Call of Duty“ trefft ihr auf keine Jetpacks. Darauf verwies Treyarchs David Vonderhaar, der sich auf Twitter der entsprechenden Aussage eines Fans annahm. Nachdem „Jetpacks im neuen Call of Duty“ angesprochen wurden, konterte er mit einem klaren „Nein“.

Vonderhaar erinnert sich an die Reaktionen der Fans

In einem weiteren Tweet betonte Vonderhaar, dass er eine PTBS von der Art und Weise bekommen hat, wie Fans darauf reagierten, als Jetpacks zum ersten Mal für „Call of Duty: Black Ops 3“ vorgestellt wurden. Sie wollten ihn offenbar aufknüpfen. „Nein, nein. Ich habe PTBS“, so seine Worte.

Falls ihr euch fragt, warum Treyarch anstelle von Sledgehammer Games auf die Diskussionen rund um das nächste „Call of Duty“ eingeht: Älteren Gerüchten zufolge wurde die Drei-Studio-Zyklen von Activision unterbrochen, da es zu internen Problemen kam. Nachdem Infinity Ward im vergangenen Jahr „Call of Duty: Modern Warfare“ hervorbrachte, wäre in diesem Jahr somit wieder Treyarch an der Reihe. Kürzlich aufgetauchte Stellenanzeigen von Treyarch untermauerten diese Annahme.

Berichten zufolge wird das nächste „Call of Duty“ einfach „Call of Duty: Black Ops“ heißen und eine Kampagne haben, die sich über 40 Jahre erstreckt. Bestätigt wurden diese Details bislang nicht.

