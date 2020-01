Star Wars Jedi Fallen Order: Neues Update liefert allen Spielern die Vorbesteller-Inhalte

Die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment haben ein neues Update für das Action-Adventure „Star Wars Jedi: Fallen Order“ veröffentlicht. Mit diesem behebt man noch einmal einige Fehler, nimmt Gameplay-Verbesserungen vor und schaltet die Vorbesteller-Boni für alle Spieler frei.

Holt euch die Vorbesteller-Boni

Dementsprechend können alle Spiele mit einer orangen Lichtschwertklinge in den Kampf ziehen, wobei auch zwei Griffe für das Lichtschwert (Mygeeto Campaign, Umbaran Campaign) zur Verfügung stehen. Des Weiteren werden ein BD-1-Skin sowie ein Gold Squadron Stinger Mantis-Skin freigeschaltet.

Des Weiteren wurde ein Glitch behoben, mit dem die Fotomodus-Kamera Raketen explodieren lassen und auch das Spiel zum Absturz bringen konnte. Fortan soll man den Fotomodus wieder nutzen können, ohne fürchten zu müssen, dass man „Star Wars Jedi: Fallen Order“ nicht mehr weiterspielen kann.

Außerdem konnte es geschehen, dass die Kopfgeldjäger in Zeffo hängenblieben, die Aufzüge im letzten Level verschwanden oder auch Gorgara auf Dathomir plötzlich nicht mehr auftauchten. Die Kollisionsabfrage auf Ilum wurde ebenfalls verbessert. Im Weiteren wurden einige Übersetzungen aktualisiert, wobei auch der Eintrag von Albino Wyyyschock im Strategiebuch zuverlässig auftauchen soll.

Alle weiteren Änderungen kann man bei Interesse den offiziellen Patchnotes entnehmen, die Respawn Entertainment in einer englischsprachigen Fassung auf Reddit veröffentlicht hat.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich.

