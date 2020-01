Naughty Dog: Gerüchte über PC-Version von The Last of Us Part 2

Derzeit geistert das Gerücht durch das Internet, dass "The Last of Us Part 2" für den PC veröffentlicht werden könnte. Zuvor wurde eine Stellenanzeige mit vermeintlichen Hinweisen entdeckt. Dabei handelt es sich allerdings um einen Textbaustein, der in den Stellenbeschreibungen von Naughty Dog schon lange zum Einsatz kommt.

In den vergangenen Tagen kam mehrfach das Gerücht auf, dass Sony bekannte PlayStation-Marken auf den PC bringen möchte. Beispielsweise könnte „Horizon Zero Dawn“ den Weg auf den Rechenknecht finden. Spiele wie „Dreams“ und andere Projekte könnten folgen.

Ergänzend macht momentan das Gerücht die Runde, dass sich auch Naughty Dog mit der Entwicklung von PC-Spielen beschäftigt. Grund zur Annahme liefert eine aktuelle Stellenanzeige, mit der ein Entwickler gesucht wird, der offensichtlich über bestimmte PC-Erfahrungen verfügen soll.

Mehrere Punkte stechen dabei besonders hervor. Naughty Dog wünscht sich einen neuen Mitarbeiter mit den folgenden Kenntnissen:

Umfassendes Verständnis für die aktuellen GPU-Architekturen (AMD GCN, NVIDIA CUDA)

Erfahrung mit DirectX12, Vulkan oder anderen modernen Grafik- oder Computing-APIs

Programmiererfahrung mit Konsole oder PC

Spekuliert wird, dass es „The Last of Us Part 2“ früher oder auf den Rechenknecht schaffen könnte. Doch Vorsicht ist angesagt.

Textbaustein wird seit Jahren genutzt

Tatsächlich klingt es verlockend, den Hinweis in der neuen Stellenausschreibung mit einer möglichen PC-Version von „The Last of Us Part 2“ in Verbindung zu bringen. Die Realität sieht allerdings etwas anders aus. Eine Recherche ergab, dass Naughty Dog die Stellenausschreibungen für Programmierer offenbar schon seit mindestens zwei Jahren mit den genannten Punkten ausstattet.

+++ Naughty Dog: Für The Last of Us Part 2? Studio sucht nach Personal für ein „ambitioniertes Multiplayer-Projekt“ +++

Fraglich ist ohnehin, ob die erforderlichen Kenntnisse für die Entwicklung eines PC-Spiels sprechen. Angekündigt wurde bislang kein derartiges Projekt des Studios. Stattdessen machte sich Naughty Dog in den letzten zehn Jahren mit allerlei Exklusivspielen einen Namen. Dazu zählen:

2007: Uncharted: Drakes Schicksal (PlayStation 3)

2009: Uncharted 2: Among Thieves (PS3)

2011: Uncharted 3: Drake’s Deception (PS3)

2012: Jak & Daxter Trilogy Edition (PS3)

2013: The Last of Us (PS3)

2014: The Last of Us: Left Behind (Add-on, PS3)

2014: The Last of Us Remastered (PlayStation 4)

2016: Uncharted 4: A Thief’s End (PS4)

2017: Uncharted: The Lost Legacy (PS4)

„The Last of Us Part 2“ soll Ende am 29. Mai 2020 für die PS4 folgen, sofern es zu keiner weiteren Verschiebung kommt.

