Resident Evil 3: Capcom bestätigt die Collector’s Edition für Europa

Capcom hat bestätigt, dass die Collector's Edition von "Resident Evil 3" auch in Europa erscheinen wird. Somit kann man sich die Sonderedition auch hierzulande sichern.

In wenigen Monaten wird Capcom mit „Resident Evil 3“ den Fans der Survival-Horrorreihe ein weiteres Mal ein Fest bereiten. Zu diesem Anlass hat man auch eine Collector’s Edition angekündigt, die bereits in Kürze vorbestellbar sein soll.

Eine Edition für Fans der Reihe

In der Collector’s Edition werden eine physische Version von „Resident Evil 3“, eine hochqualitative Statue von Jill Valentine, ein gedrucktes Art Book, ein Wandposter mit der Karte von Raccoon City und ein Soundtrack auf zwei CDs enthalten sein. Dabei handelt es sich um die gleiche Collector’s Edition, die auch für den nordamerikanischen Markt angekündigt wurde.

Mit „Resident Evil 3“ werden die Spieler nach Raccoon City zurückkehren und in die Rolle von Jill Valentine schlüpfen. Sie wurde von der Eliteeinheit S.T.A.R.S. suspendiert und plant die Stadt zu verlassen. Doch plötzlich bricht in Raccoon City das Chaos aus und die Umbrella Corporation schickt ihre Geheimwaffe los, um Jill auszuschalten. Somit wird sich Nemesis auf die Jagd begeben.

Des Weiteren werden die Spieler mit der Neuauflage auch einen neuen Online-Multiplayer namens „Resident Evil Resistance“ geboten bekommen. In diesem Modus müssen sich vier Überlebende mit einem unheimlichen Mastermind auseinandersetzen. Somit kann man eine 1v4-Erfahrung erwarten, die anderen Titeln wie „Dead by Daylight“ und „Friday the 13th“ ähnelt.

„Resident Evil 3“ erscheint bereits am 3. April 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC.

