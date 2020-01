GTA 5 Online: Nagasaki Outlaw, doppelte Belohnungen in Overtime Rumble und Rabatte

In "GTA 5 Online" wurde eine neue Event-Woche gestartet. Ihr könnt ein neues Auto erwerben und verschiedene Rabatte in Anspruch nehmen. Außerdem verdient ihr doppelte GTA$ und RP.

Rockstar Games hält für Spieler von „GTA 5 Online“ neue Inhalte, Belohnungen und Rabatte bereit. Neu ist unter anderem der Nagasaki Outlaw. Dabei handelt es sich um einen robusten Geländewagen, der ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich ist.

Zudem erwarten euch in dieser Woche doppelte Belohnungen in Overtime Rumble. Darin könnt ihr euch in einem Muscle-Car von einer Superrampe schleudern lassen und versuchen, auf einer weit entfernten Zielscheibe zu landen. Dieser Modus von „GTA 5 Online“ belohnt euch die gesamte Woche hinweg mit doppelten GTA$ und RP.

Auch in dieser Woche könnt ihr im Casino wieder am Glücksrad drehen. Der Hauptpreis der Woche ist der getunte Supersportwagen Progen Emerus im Blaue-Sechsecke-Design.

Die Rabatte der Woche

Immobilien und Gegenstände

Master-Penthouse – 25 % Rabatt

Penthouse-Verbesserungen – 25 % Rabatt

Penthouse-Dekorationen – 25 % Rabatt

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Fahrzeuge:

TM-02 Khanjali – 40 % Rabatt

HVY Scarab (Apokalypse) – 40 % Rabatt

HVY Scarab (Zukunftsschock) – 40 % Rabatt

HVY Scarab (Albtraum) – 40 % Rabatt

HVY Chernobog – 40 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 40 % Rabatt

P-996 Lazer – 40 % Rabatt

Mammoth Hydra – 40 % Rabatt

BF Ramp Buggy – 40 % Rabatt

Ammu-Nation

Alle Waffen bei Ammu-Nation – 40 % Rabatt

Mk-II-Waffenverbesserungen – 40 % Rabatt

Twitch-Prime-Rabatte

Falls ihr eure Konten von Twitch Prime und dem Social Club miteinander verknüpft, erhaltet ihr die Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos (über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf). Außerdem gibt es in dieser Woche 60 Prozent Rabatt auf alle Arena-Varianten des Bravado Sasquatch, 50 Prozent auf den RC Bandito und zusätzliche 10 Prozent auf alle oben genannten Rabatte.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online