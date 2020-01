Doom Eternal: Ohne Mikrotransaktionen – Cosmetics erhaltet ihr auf einem anderen Weg

„Doom Eternal“, das in wenigen Wochen für PC und Konsolen den Markt erobern wird, verfügt über keine Mikrotransaktionen. Für die Bestätigung sorgte der Creative Director Hugo Martin in einem Facebook-Kommentar.

In der Begründung betonte Martin, dass „Doom Eternal“ kein Free-to-Play- oder Mobile-Game sei. Zwar wird es kosmetische Gegenstände geben, aber diese werden nur mit den im Spiel verdienten Erfahrungspunkten freigeschaltet.

Kosmetische Items sind „einfach cool“

Martin erkläre einem Facebook-Nutzer ergänzend, dass das Spiel keinen Store haben wird und dass die kosmetischen Items „einfach cool aussehen“ und die Performance des Spiels nicht beeinträchtigen. Da die Cosmetics keine Auswirkungen auf das Gameplay von „Doom Eternal“ haben, könnt ihr sie getrost ignorieren.

„Nichts, was du in Doom Eternal mit XP freischalten kannst, hat etwas mit den Fähigkeiten oder Inhalten zu tun, die das Spiel in irgendeiner Art und Weise beeinflussen“, so Martin. „Die einzigen Dinge, die ihr mit Erfahrungspunkten freischalten könnt, sind Cosmetics. Diese Cosmetics haben keinen Einfluss darauf, wie du spielst – sie sehen einfach nur cool aus.“

„Doom Eternal ist ein 60-Dollar-Spiel, kein Free-2-Play- oder Mobile-Game“, so Martin weiter. „Wir geben euch eine komplette Erfahrung ohne Store, den du vielleicht erwartest. Die Freischaltung von Skins mit XP ist ein Teil der Erfahrung, sofern sie dich interessieren. Du kannst sie auch komplett ignorieren und es wird keinen Einfluss auf deine Erfahrung haben. Und es ist alles kostenlos.“

„Doom Eternal“ wird am 20. März 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Die Version des Spiels für die Nintendo Switch hat noch keinen Termin erhalten.

