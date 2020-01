Doom Eternal: Versionen für PS5 und Xbox Series X wären ein logischer Schritt

„Doom Eternal“ wird im März dieses Jahres für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Wenige Monate später erscheinen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X, was die Frage aufkommen ließ, ob es „Doom Eternal“ auch auf diese Plattform schaffen wird.

Metro wollte es genauer wissen. Die englischsprachige Publikation stellte in einem aktuellen Interview zunächst die Frage: „Erscheint das Spiel für Xbox Series X und PS5?“ Eine direkte Bestätigung erfolgte nicht. Allerdings klingen die Worte des zuständigen Directors Marty Stratton recht vielversprechend.

Gespannt auf die nächste Hardware

„Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber eines der aufregenden Dinge ist, dass wir am Ende dieses Konsolenzyklus sind, in dem unser Team diese Technologie wirklich sehr gut kennt. So konnten wir wirklich das Beste aus dieser Hardware herausholen. Und ich bin sehr gespannt, was dies für die nächste Hardware bedeutet“, so Stratton.

Interessanter ist seine weitere Aussage: „Wir haben noch nichts angekündigt, aber es ist wirklich aufregend. Sie machen einige wirklich großartige Sachen mit dieser Hardware. Also denke ich, dass es logisch ist, dass wir darauf zugehen und ehrlich versuchen, auch eines der besten Spiele auf dieser Plattform zu sein.“

Eine Next-Gen-Fassung von „Doom Eternal“ scheint zumindest im Bereich des Möglichen zu sein. Zunächst erscheint der Shooter für die bereits erhältlichen Systeme. Der Launch erfolgt am 20. März 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Nintendo Switch-Version hat bislang keinen Termin erhalten.

Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X lassen hingegen bis Ende des Jahres auf sich warten. Präzise Termine wurden bisher nicht genannt. Offen sind auch Fragen zur Preisgestaltung, zum Launch-Lineup und zur finalen technischen Ausstattung.

