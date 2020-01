PS Plus im Februar 2020: PlayStation Spanien liefert einen Hinweis

In wenigen Stunden werden die PS Plus-Spiele für Februar 2020 enthüllt. Doch welche Games sind dabei? PlayStation Spanien verwies auf eine bekannte Saga und sorgte mit einer Animation für Spekulationen.

Heute Abend werden voraussichtlich gegen 17:30 Uhr die PlayStation Plus-Spiele für Februar 2020 enthüllt. Einmal mehr ist die Frage offen, welche Games die Abonnenten in den Wochen des neuen Monats ohne Zusatzkosten herunterladen können.

Während es noch keine bestätigten Informationen zum PS Plus-Lineup für Februar gibt, könnte PlayStation Spanien einen Hinweis geliefert haben. Auf der Community-Page des offiziellen Youtube-Auftrittes verweist das Unternehmen auf eine bekannte Saga.

Könnt ihr es erraten?

„Morgen um 17.30 Uhr werden wir die PS Plus-Spiele für Februar ankündigen“, so PlayStation Spanien im Wortlaut. „Kannst du erraten, welche Spiele es sind? Ein kleiner Tipp: Eines davon entstammt einer sehr bekannten Saga.“ Der Beitrag wird von einem animierten Bild von Crash begleitet, was entsprechende Spekulationen aufkommen ließ.

Zählt also die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ zum PS Plus-Lineup für Februar 2020? Gut möglich, allerdings solltet ihr nicht euer Geld darauf verwetten. Denn denkbar ist es, dass PlayStation Spanien die überraschte Pose von Crash lediglich zum Einsatz brachte, um die erwartete Überraschung zu symbolisieren.

Die „Crash Bandicoot N’Sane Trilogy“ wurde von Vicarious Visions entwickelt und 2017 von Activision veröffentlicht. Das Paket enthält Remaster der ersten drei Crash-Teile. Der Launch erfolgte zuerst für die PS4. Später waren die Plattformen PC, Switch und Xbox One an der Reihe.

Ob der Titel tatsächlich dabei ist, erfahren wir heute Abend. In der Regel werden die PS Plus-Spiele des neuen Monats gegen 17:30 Uhr enthüllt. Auf zwei PS4-Spiele könnt ihr euch einstellen, nachdem der Support der PS Vita und PS3 wegfiel.

PS Plus im Januar 2020

Bis zur Freischaltung der PS Plus-Spiele für Februar 2020 könnt ihr das Januar-Angebot laden. Mit dabei ist die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“, die sich aus den Klassikern „Uncharted: Drakes Schicksal“, „Uncharted 2: Among Thieves“ und „Uncharted 3: Drake’s Deception“ zusammensetzt. Hinzu gesellte sich der „Goat Simulator“. Weitere Details zum Januar-Angebot von PS Plus findet ihr hier.

Wollt ihr hingegen einen Blick auf die aktuellen PlayStation Plus Rewards werfen, dann findet ihr in dieser Meldung die relevanten Informationen.

Vorteile von PlayStation Plus

Zwölf Monate PS Plus kosten 59,99 Euro. Drei Monate PS Plus wechseln für 24,99 Euro den Besitzer. Die Mitgliedschaft bietet den Abonnenten verschiedene Vorteile. Dazu zählen:

Zugriff auf die Online-Multiplayer-Modi von PS4-Spielen

Monatlich mindestens zwei PS4-Spiele

Exklusive Rabatte

Exklusive Free Trials und Betas

Exklusive Ingame-Items, Avatare und Themes

Angebote über die PlayStation Plus Rewards

