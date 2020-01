PS Plus: Spiele für Februar 2020 enthüllt

Sony Interactive Entertainment hat heute die Titel der PlayStation Plus-Spielesammlung im Februar 2020 enthüllt. Im kommenden Monat bekommen PS Plus-Mitglieder insgesamt drei Spiele geboten. Darunter befindet sich auch ein hochklassiger VR-Titel. Zur Enthüllung wurde auch ein frischer Trailer veröffentlicht, den ihr weiter unten im Artikel ansehen könnt.

Im Einzelnen werden am 4. Februar 2020 die „Bioshock: The Collection“, „Die Sims 4“ und „Firewall Zero Hour“ für PlayStation Plus-Mitglieder freigeschaltet. Üblicherweise werden die neuen Titel am ersten Dienstag des neuen Monats um die Mittagszeit zur Verfügung gestellt.

PlayStation Plus im Februar 2020

Bioshock: The Collection

Veröffentlicht am 16. September 2016

Metascore: 84

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die „BioShock: The Collection“ beinhaltet die Einzelspieler-Inhalte aus „BioShock“, „BioShock 2“ und „BioShock Infinite“ inklusive aller Singlespieler-Erweiterungen. Die Titel sind mit verbesserter 1080p-Grafik in der Sammlung enthalten.

Die Sims 4

Veröffentlicht am 17. November 20172015

Metascore: 66

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In „Die Sims 4“ können die Spieler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und eine einzigartige Welt erstellen mit dem perfekten Zuhause für ihre Sims.

Firewall Zero Hour

Veröffentlicht am 29. August 2018

Metascore: 79

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„Firewall Zero Hour“ ist gefeierter Squad-Shooter mit völliger Bewegungsfreiheit für PlayStation VR-Besitzer. Die Spieler werden als Elite-Söldner verschiedene Missionen erfüllen müssen. Die Kommunikation mit dem Teamkammeraden und taktisches Vorgehen ist für den Erfolg der Missionen von großer Bedeutung.

Bis zur Veröffentlichung der Februar-Spiele könnt ihr noch die aktuellen Titel für Januar 2020 herunterladen. Es handelt sich dabei um die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ und den „Goat Simulator“. Die Details und die Links zu den jeweiligen Titeln findet ihr hinter diesem Link.

Das bietet PS Plus für Mitglieder

Während die Jahresmitgliedschaft 59,99 Euro kostet, gibt es drei Monate PS Plus zum Preis von 24,99 Euro. Neben den monatlichen Titeln der Spielesammlung gibt es weitere Vorzüge. Nachfolgend eine Übersicht:

Zugriff auf die Online-Multiplayer-Modi von PS4-Spielen

Monatlich mindestens zwei PS4-Spiele

Exklusive Rabatte

Exklusive Free Trials und Betas

Exklusive Ingame-Items, Avatare und Themes

Angebote über die PlayStation Plus Rewards

