Dragon Ball Z Kakarot: Update 1.04 mit kürzeren Ladezeiten und mehr verfügbar

Wie Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von CyberConnect2 bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update zum Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ bereit.

Das besagte Update hebt das Fantasy-Abenteuer auf die Version 1.04 und wurde für alle drei Plattformen veröffentlicht. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört eine Reduzierung der Ladezeiten, die dafür sorgt, dass die Reise zwischen verschiedenen Arealen zukünftig mit kürzeren Wartezeiten verbunden sind.

Verschiedene Fehler wurden behoben

Des Weiteren nahmen sich die Macher von CyberConnect2 diversen Fehlern an, mit denen „Dragon Ball Z: Kakarot“ bisher noch zu kämpfen hatte. Unter anderen wurde ein Problem aus der Welt geschafft, das dafür sorgte, dass Chi Chi in der Nebenmission „Goten’s Growth“ nicht wie vorgesehen gefunden werden konnte. Ebenfalls der Vergangenheit gehört der Bug an, der verhinderte, dass ihr die Nebenmission „Telekinesis Training“ annehmt.

Zum Thema: Dragon Ball Z Kakarot im Test: Ein Fest für Anime-Fans!

Ein weiterer Bug, der behoben wurde, betrifft das Problem, dass Charaktere im Zusammenhang mit der Haupt- oder Nebengeschichte nicht angezeigt wurden, wenn der betreffende Charakter bereits als bösartiger Feind im Feld gefunden wurde.

Alle weiteren Details zum „Dragon Ball Z: Kakarot“-Update auf die Version 1.04 liefert euch der offizielle Changelog, der unter dem folgenden Direkt-Link auf euch wartet.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Z: Kakarot