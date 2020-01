One Piece Pirate Warriors 4: Carrot und Jinbei präsentieren sich in neuen Trailern

Das Actionspiel "One Piece: Pirate Warriors 4" hat zwei weitere Charakter-Trailer erhalten. Dieses Mal kann man sich bereits Carrot sowie Jinbei in Aktion anschauen.

Heute haben die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo sowie Omega Force zwei weitere Charakter-Trailer zu „One Piece: Pirate Warriors 4“ veröffentlicht. Nachdem man uns zuletzt Basil Hawkins, Charlotte Linlin und Kaido vorgestellt hatte, liegt der Fokus dieses Mal auf Carrot und Jinbei.

Zwei weitere Verbündete der Strohhut-Piraten

Bei Carrot handelt es sich um einen Hasen-Mink, ein Mitglied der Musketeer-Einheit sowie eine Wächterin von Nekomamushi. Sie gehört zu den stärksten Kämpfern des Kampfbestien-Stamms, der auf der Insel Zou lebt. Aufgrund ihrer exzellenten Sprungkraft und Sehkraft kann sie die Gegner in die Schranken weisen.

Jinbei war einst der Kapitän der Fischmenschen-Piraten und einer der Sieben Samurau der Meere. Im Kerker von Impel Down lernte er Ruffy kennen und freundete sich mit dem Strohhut-Piraten an. Später schloss er sich den Strohhut-Piraten auch offiziell an. Mit seinem Fischmenschen-Karate kann er seine Feinde mit mächtigen Schlägen und Tritten niederstrecken.

„One Piece: Pirate Warriors 4“ erscheint am 27. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Weitere Charakter-Trailer kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.



