One Piece Pirate Warriors 4: Trailer und Bilder zum Multiplayer und weitere Gameplay-Videos

Mit einem Trailer und einigen Screenshots liefert Bandai Namco einen frischen Blick auf die Multiplayer-Features von "One Piece: Pirate Warriors 4". Zudem zeigen weitere Gameplay-Videos Luffy in Aktion.

Bandai Namco hat einen neuen Trailer und Screenshots zum kommenden „One Piece: Pirate Warriors 4“ veröffentlicht. Die neuen Bilder und der Trailer konzentrieren sich a Bandai Namco hat einen neuen Trailer und Screenshots zum kommenden „One Piece: Pirate Warriors 4“ veröffentlicht.

Die neuen Bilder und der Trailer konzentrieren sich auf den kürzlich bestätigten Multiplayer-Part des Spiels. Zudem stehen weitere Gameplay-Videos zur Ansicht bereit, die nicht mit dem Mehrspieler-Part in Zusammenhang stehen.

Mehrere Koop-Multiplayer-Modi

Im Online-Multiplayer-Modus von „One Piece: Pirate Warriors 4“ werden bis zu vier Spieler kooperativ zusammen spielen können, um gemeinsam gewaltige Bossgegner zu erledigen. Außerdem sollen verschiedene Koop-Online-Missionen zur Auswahl stehen.

Insgesamt stehen vier Koop-Modi zur Auswahl, wie zuvor bereits angekündigt wurde. Es handelt sich um die Modi: Giant Boss Battle, Total Bounty Battle, Timed Defense Battle und Territory Battle.

Der Name „One Piece: Pirate Warriors 4“ lässt die Verbindung zum Musou-Genre bereits vermuten. Das bedeutet, dass die Spieler mit ihren Lieblingscharakteren in den Kampf gegen unzählige Feinde geschickt werden, wie es bei „Warriors“-Titeln üblich ist. Dabei sind verschiedene Angriffskombinationen und Musou-Attacken hilfreich.

Wie das alles dann im Spiel aussieht, zeigen euch die frischen Videos und Screenshots, die ihr weiter unten im Artikel ansehen könnt. Im Spiel können „One Piece“-Fans die neuesten Geschichten, Charaktere und Standorte aus dem Anime in Spielform ansehen.

Zum Thema: One Piece Pirate Warriors 4: Vier kooperative Online-Modi angekündigt

Bis ihr zusammen mit euren Freunden den Kampf aufnehmt, ist noch etwas Geduld gefragt: „One Piece: Pirate Warriors 4“ wird in Nordamerika und Europa am 27. März 2020 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht. In unserer Themen-Übersicht findet ihr weitere interessante Meldungen zum kommenden Spiel.

