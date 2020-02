PS5: Sony eröffnet die offizielle Webseite zur neuen Konsole

In den letzten Wochen und Monaten machten mehr Gerüchte und Spekulationen als tatsächliche Fakten rund um die PlayStation 5 die Runde und die Ungewissheit in Bezug auf den Preis, die Leistung und die Spiele strapaziert allmählich auch die Nerven der Spieler, die ein hohes Interesse an der neuen Konsole haben.

Ein Hinweis auf die nahende Enthüllung der PS5?

Heute hat Sony Interactive Entertainment zumindest einen weiteren Schritt zu der nahenden Enthüllung der PlayStation 5 gemacht. Das Unternehmen hat die offizielle Webseite zur PlayStation 5 eröffnet, damit sich die interessierten Spieler für einen Newsletter anmelden können, um keine Neuigkeiten und Informationen zur neuen Generation zu verpassen.

„Wir haben angefangen, einige der unglaublichen Funktionen vorzustellen, die du von der PlayStation 5 erwarten kannst. Es dauert allerdings noch etwas, bis wir die nächste PlayStation-Generation komplett zeigen können“, heißt es auf der offiziellen Seite. Mit dem Newsletter soll man Informationen zu dem Erscheinungstermin, dem Preis und auch den Launch-Titeln der PlayStation 5 erhalten, sobald Sony Interactive Entertainment die offizielle Enthüllung vornimmt.

Allerdings hat das Unternehmen noch nicht verraten, wann mit dem Enthüllungsevent zu rechnen ist. Die letzten Gerüchte sprachen immer von einer möglichen Enthüllung im Februar 2020. Somit könnte in den nächsten Wochen endlich Bewegung in die Sache kommen. Bis dahin werden wir sicherlich weiterhin mit Gerüchten und Spekulationen auf Trab gehalten.

Mehr: PS5 Preis – Sony äußert sich und verweist auf die Profitabilität

Die PlayStation 5 wird zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den weltweiten Handel kommen. Bisher wurden nur wenige Spiele für die neue Konsole bestätigt. Darunter finden sich „Godfall“, „Watch Dogs Legion“, „Of Gods and Monsters“ und „Rainbow Six: Quarantine“. Die Ubisoft-Titel werden jedoch auch für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Doch die Frage, die sich die meisten Spieler stellen, ist sicherlich, welche First-Party-Spiele die Sony Worldwide Studios für den Launch der neuen Konsole geplant haben. Laut Gerüchten könnte unter anderem ein Nachfolger zu „Horizon: Zero Dawn“ aus dem Hause Guerrilla Games geplant sein. Dank einer Abwärtskompatibilität wird man auch weiterhin PlayStation 4-Exklusivtitel wie „Ghost of Tsushima“, „The Last of Us: Part 2“ und „Dreams“ spielen können, die noch in diesem Jahr erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5