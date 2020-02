Power Rangers – Battle for the Grid: Update 2.0 mit Crossplay-Unterstützung und mehr erscheint heute

Im Laufe des heutigen Tages bekommt der Fighting-Titel "Power Rangers: Battle for the Grid" das Update auf die Version 2.0 spendiert. Mit diesem hält unter anderem die Unterstützung des Crossplay-Features Einzug.

In den vergangenen Monaten versorgten die Entwickler von nWay den Fighting-Titel „Power Rangers: Battle for the Grid“ regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten.

Wie das im US-amerikanischen San Francisco ansässige Studio bekannt gab, bekommt „Power Rangers: Battle for the Grid“ im Laufe des heutigen Tages das umfangreiche Update auf die Version 2.0 spendiert. Zu den wichtigsten Neuerungen, die mit dem neuen Update den Weg in den Fighting-Titel finden werden, gehört eine Unterstützung des von den Spielern immer wieder eingeforderten Crossplay-Features.

Lobbys für acht Spieler und weitere Neuerungen

Durch das neue Crossplay-Feature können zukünftig „Power Rangers: Battle for the Grid“-Spieler auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4 sowie Nintendos Switch unabhängig von ihrer Plattform gegeneinander antreten. Ebenfalls neu sind die Mehrspieler-Lobbys, in denen sich bis zu acht Spieler tummeln und um die Vorherrschaft in der Arena streiten können.

In den Lobbys können bis zu vier Zwei-Spieler-Duelle gleichzeitig ausgetragen werden. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem sogenannten Spectator-Modus. Dieser ermöglicht es den Spielern von „Power Rangers: Battle for the Grid“, die Kämpfe anderer Nutzer zu verfolgen.

