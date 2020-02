Nintendo Switch: Ausbruch des Coronavirus verzögert die Produktion und Auslieferung des Systems

In einem aktuellen Statement räumte Shuntaro Furukawa, der CEO und Präsident von Nintendo, ein, dass sich der Ausbruch des Coronavirus auf Nintendos Geschäft in Japan auswirken wird.

Aufgrund des Handelsstreits zwischen China auf der einen und den USA auf der anderen Seite entschloss sich Nintendo im vergangenen Jahr dazu, einen Teil seiner Produktion von China nach Vietnam zu verlegen. Wie es weiter heißt, verfügt Nintendo in Vietnam allerdings nicht über ausreichend Kapazitäten, um die Auswirkungen, die der Ausbruch des Coronavirus auf die Produktion in China hat, auszugleichen.

Vorerst ist nur der japanische Markt betroffen

Laut Furukawa sorgte der Coronavirus dafür, dass die Produktion und somit auch die Auslieferung von Switch verzögert wird. Neben der Hardware der Switch an sich dürfte in den kommenden Wochen auch entsprechendes Zubehör knapp werden. Darunter das Gadget von „Ring Fit Adventure“, das in verschiedenen Ländern schwer zu bekommen und mitunter komplett ausverkauft ist.

In Japan wird Nintendo ab dem 8. Februar 2020 keine Vorbestellungen der Switch und des besagten Zubehörs mehr annehmen. Da Nintendos Lagerbestand in Japan lediglich auf einen Zeitraum von zwei Wochen ausgelegt ist, kann davon ausgegangen werden, dass Switch-Systeme und das passende Zubehör schon in Kürze knapp beziehungsweise entsprechend schwer zu finden sein werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt betrifft diese Entwicklung lediglich den japanischen Markt. Ob auf kurz oder lang auch der Rest Asiens oder gar der Westen betroffen sein könnten, werden die kommenden Monate zeigen.

