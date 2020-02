Saints Row: Konkrete Details zur Verfilmung in Kürze?

Bekanntermaßen wird seit einer Weile an einer Verfilmung der Open-World-Action-Reihe "Saints Row" gearbeitet. Möglicherweise könnte uns bereits in Kürze erste konkrete Details zum "Saints Row"-Film ins Haus stehen.

Nachdem die neue Marke „Agents of Mayhem“ weder qualitativ noch kommerziell die internen Erwartungen erfüllte, entschlossen sich die Entwickler von Volition Inc. dazu, sich wieder auf die „Saints Row“-Reihe zu konzentrieren.

Diese soll in den kommenden Jahren allerdings nicht nur die Konsolen beziehungsweise den PC unsicher machen. Stattdessen wurde im Mai des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass hinter den Kulissen an einer Verfilmung zu „Saints Row“ gearbeitet wird. Wie der verantwortliche Drehbuchautor Greg Russo via Twitter andeutete, könnten uns schon in Kürze konkrete Details zum „Saints Row“-Film ins Haus stehen.

Saints Row 5 befindet sich ebenfalls in Arbeit

„Ich hatte gestern eine tolle Schreibrunde mit dem Meister, F. Gary Gray. Wir wollen Saints Row zum nächsten verrückten Film-Franchise machen. Es steckt viel Liebe dahinter. Hoffentlich gibt es bald mehr News… es ist eine gute Zeit, ein Saints-Fan zu sein“, so Russo in einem aktuellen Tweet.

Da sich die Verantwortlichen hinter der Verfilmung nach wie vor in Schweigen hüllen, bleibt allerdings abzuwarten, wann im Endeffekt erste Details wie die zu sehenden Darsteller genannt werden. Neben einer Verfilmung zu „Saints Row“ befindet sich auch „Saints Row 5“ für die Konsolen und den PC in Arbeit.

Konkrete Informationen und erste Eindrücke zum neuen Ableger der schrägen Open-World-Action-Serie möchte Volition Inc. im Laufe dieses Jahres veröffentlichen.

