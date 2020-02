Mortal Kombat 11: Zeitlich begrenztes Valentingstags-Event verfügbar – Termine & Details

Mit sofortiger Wirkung startet in "Mortal Kombat 11" ein zeitlich begrenztes Event, mit dem der Valentinstag gefeiert wird. Darüber hinaus kündigten die Entwickler der NetherRealm Studios die die achte Saison der Kampfliga an.

Auch wenn es im düsteren Fighting-Titel „Mortal Kombat 11“ in der Regel recht brutal und blutig zur Sache geht, zieht der Valentinstag auch am aktuellen Werk der NetherRealm Studios nicht spurlos vorüber.

So startet mit sofortiger Wirkung das „Sei Mein“ genannte Event, das von allen Spielern in Angriff genommen werden darf und im „Türme der Zeit“-Modus auf euch wartet. Das „Sei Mein“-Event wird bis zum 17. Februar 2020 zur Verfügung stehen und euch die Möglichkeit bieten, euch exklusive Gegenstände zu sichern.

Teddybären, Zuckerherzen und mehr

Doch welche Inhalte werden im Rahmen des besagten Valentinstags-Event im Detail geboten? Freuen darf sich die „Mortal Kombat 11“-Community laut offiziellen Angaben auf niedliche Modifikatoren wie tränende Herzen und Rosen, Zuckerherzen, Mileenas Teddybär oder Armors Pfeile. Hinzukommen Brutalities und Charakter-Skins für Kano, Jax und Kitana sowie Spieler-Modul-Teile.

Des Weiteren gaben die Macher der NetherRealm Studios bekannt, dass am 18. Februar 2020 und somit Anfang der kommenden Woche die mittlerweile achte Saison der Kampfliga an den Start gebracht wird. Bei der Kampfliga haben wir es mit dem saisonalen Ranglisten-Modus von „Mortal Kombat 11“ zu tun. Alle Spieler können bis zum 17. März 2020 an der achten Saison, die den Namen „Saison der Naknadan-Gier“ trägt, teilnehmen und sich ausgewählte Gratis-Inhalte sichern.

„Mortal Kombat 11“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Nintendos Switch und den Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

