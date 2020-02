Call of Duty Modern Warfare: Neues Update mit Bugfixes zum Download – Changelog mit Details

Infinity Ward hat für "Call of Duty: Modern Warfare" ein kleines Update veröffentlicht. Damit wurde unter anderem ein Bug korrigiert, der Spielern die Möglichkeit gab, noch nicht verdiente Attachments zu nutzen. Der Changelog liefert Einzelheiten.

Infinity Ward hat für den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ ein neues Update veröffentlicht, das kleinere Verbesserungen vornimmt und Fehler behebt. Beispielsweise ging es einem Bug an den Kragen, der es Spielern erlaubte, zuvor nicht verdiente Attachments zu verwenden.

Ein weiterer Bestandteil des neusten Updates für „Call of Duty Modern Warfare“ ist die Behebung verschiedener Exploits, die auf einigen Karten ausgenutzt werden konnten. Nähere Details lieferten die Entwickler zu den gemachten Änderungen nicht.

Korrigiert wurde mit der Aktualisierung außerdem ein Problem, das den CDL-Filter des Spielers beeinflussen konnte und dafür sorgte, dass dieser auch in einer Party ohne CDL-Filter aktiv blieb. Hinzu kamen einige nicht näher genannte Backend-Korrekturen.

Patchnotes in der Übersicht

Behebung eines Fehlers, durch den Spieler noch nicht verdiente Attachments verwenden konnten

Exploit-Korrekturen für verschiedene Karten und Modi

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der CDL-Filter eines Players aktiv blieb, nachdem er einer Party ohne CDL-Filter beigetreten war

Backend-Korrekturen

+++ Call of Duty Modern Warfare: Weitere Details zum Warzone Battle Royale Modus geleakt +++

Erst kürzlich ging in „Call of Duty Modern Warfare“ die zweite Season an den Start. Sie beinhaltet unter anderem die Rückkehr des Operators Ghost. Im weiteren Verlauf der Staffel folgen die beiden Operator Talon und Mace. Ein weiterer Bestandteil der Staffel sind die neuen Karten „Rust“ (Standard Multiplayer & Gunfight), „Zhokov Boneyard“ (Ground War), „Bazaar“ (Gunfight) sowie „Atlas Superstore“ (Standard Multiplayer).

Weitere Details zur Season 2 von „Call of Duty Modern Warfare“ halten wir hier für euch bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare