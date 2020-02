Hunt Showdown: Probleme mit dem Download des „Legends of the Bayou“-DLCs behoben

Am heutigen Dienstag, den 16. Februar 2020 haben Koch Media und die zuständigen Entwickler von Crytek den Multiplayer-Shooter „Hunt: Showdown“ für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Neben einer Standard Edition steht auch eine Legendary Edition zum Kauf bereit, die auch den „Legends of the Bayou“-DLC beinhaltet.

Der DLC kann heruntergeladen werden

Allerdings berichteten mehrere PlayStation 4-Spieler, dass sie den DLC nicht erhalten haben, obwohl sie sich die Legendary Edition gekauft haben. Dies haben auch die Verantwortlichen mitbekommen, weshalb sie schnell reagiert haben. Via Twitter teilte man mit:

„PlayStation-Spieler, die die Legendary Edition gekauft haben und den DLC nicht erhalten haben, können den DLC nun kostenlos im PlayStation Store herunterladen. Bitte lasst es uns wissen, falls weitere Probleme auftreten.“

Somit sollte man noch einmal im PlayStation Store vorbeischauen, wenn man den DLC noch nicht herunterladen konnte. Auch wenn verschiedene Spieler weiterhin von Problemen berichten, so scheint dies vermehrt ein internationales Problem zu sein.

Mit „Hunt: Showdown“ bekommen die Spieler eine PvP-Kopfgeldjagd geboten, die auch mit starken PvE-Elementen ausgestattet wurde. Somit wird eine Gruppe von Jägern gegen zehn Spieler antreten, die alleine oder in Zweiterteams aufgeteilt sind und grausame Bestien für ein Kopfgeld jagen. Je höher das Risiko ist, desto höher wird auch die Belohnung ausfallen. Jedoch sollte man aufpassen, dass man nicht selbst zur Zielscheibe wird.

