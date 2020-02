Captain Tsubasa Rise of New Champions: Story-Modus mit einem Trailer vorgestellt

Das Arcade-Fußballspiel "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" wird auch einen Story-Modus zu bieten haben.. Dieser zeigt sich heute in einem neuen Trailer.

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment haben heute den Story-Modus des kommenden Arcade-Fußballspiels „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ enthüllt.

In „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ wird man die Geschichte von Tsubasa Ozora in der Tsubasa Episode erleben. Somit wird das gesamte National Middle School Turnier enthalten sein. Allerdings sollen auch weitere spannende Spiele und Original-Teile der Geschichte enthalten sein. Als Rivalen werden die Tachiban-Zwillinge, Hikaru Matsuyama und Kojiro Hyuga auftauchen, wobei auch viele weitere Charaktere ihre Spezialfähigkeiten auf dem Spielfeld unter Beweis stellen werden.

Der Spielstand und der Spielverlauf werden über unterschiedliche Zwischensequenzen bestimmen. Diese werden entweder die Geschichte nacherzählen oder auch komplett neue Überraschungen mit sich bringen. Die Entwickler wollen den Spielern eine moderne Grafik im Anime-Stil mit realistischen Effekten bieten, während das Gameplay auf Arcade getrimmt ist und Supermoves sowie eine zugänglichere Steuerung mit sich bringt.

Mehr: Captain Tsubasa Rise of New Champions – Anime-Fußballspiel angekündigt – Trailer und Bilder

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ befindet sich für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC in Entwicklung. Eine Veröffentlichung soll im Laufe des Jahres erfolgen, auch wenn die Verantwortlichen noch keinen konkreten Termin mitgeteilt haben.



Weitere Nachrichten zu Captain Tsubasa Rise of New Champions

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Captain Tsubasa Rise of New Champions