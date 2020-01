Captain Tsubasa Rise of New Champions: Anime-Fußballspiel angekündigt – Trailer und Bilder

Auch Bandai Namco versucht später in diesem Jahr mit einem Fußballspiel die Gunst der Spieler zu gewinnen. Mit "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" handelt es sich allerdings um ein Anime-Fußballspiel auf Basis der bekannten Franchise.

Bandai Namco Entertainment hat mit „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ ein Anime-Fußballspiel basierend auf der bekannten Captain-Tsubasa-Franchise angekündigt. Der Titel soll im Laufe dieses Jahres für PS4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden.

Viel Action und wilde Torschüsse

Die Spieler können sich nach dem Anime-Vorbild auf viel Action und wilde Torschüsse gefasst machen. Wie das dann im Spiel aussieht, zeigen der Ankündigungstrailer und die Bilder weiter unten im Artikel.

Inspiriert von der Vorlage wird Bandai Namco in „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ eine Anime-Grafik, mit zugänglichem Gameplay und verschiedenen Game-Modi bieten. Das Spielgeschehen soll sich auf und neben dem Platz abspielen.

„Der Erwerb der Lizenz von Captain Tsubasa, um ein Fußballspiel auf den westlichen Markt zu bringen, ist ein Traum, der wahr wird“, sagt Hervé Hoerdt, Senior VP Marketing, Digital & Content bei Bandai Namco Entertainment Europe. „Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist nicht nur für die Fans des Manga geschaffen, sondern wird von Fußballfans auf der ganzen Welt genossen werden!“

Zum Thema: Top 20: Fußball dominierte im Dezember die deutschen Charts

Wann genau das Anime-Fußballspiel“Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ für PS4, Nintendo Switch und PC erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Einen Vorgeschmack auf die Spielszenen erhaltet ihr aber bereits mit dem Ankündigungstrailer und den passenden Bildern in der folgenden Galerie.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Captain Tsubasa Rise of New Champions