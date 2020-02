Call of Duty Modern Warfare: Diese Playlists erscheinen am morgigen Abend – Activision geht gegen Battle Royale-Leaks vor

In dieser Woche werden neue Playlists in den First-Person-Shooter "Call of Duty: Modern Warfare" kommen. Zudem wird der Leaker des Battle Royale-Modus "Warzone" mit Konsequenzen rechnen können.

Die zuständigen Entwickler von Infinity Ward werden auch in dieser Woche neue Playlists in dem First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ anbieten. Auf der offiziellen Seite haben die Entwickler eine Vorschau auf die neuen Inhalte gegeben.

Demnach werden sich die Spieler auf eine Gunfight-Variante freuen können, in der auf Rust zwei Drei-Mann-Teams mit Scharfschützengewehren gegeneinander antreten. Des Weiteren wird man sich im Bodenkrieg auf die Infanteristen konzentrieren. Sämtliche Panzer und weitere Fahrzeuge werden im Infanterie-Bodenkrieg nicht zu finden sein.

Darüber hinaus wird die neue Gunfight-Karte „Bazaar“ in die Rotation aufgenommen, sodass man die kleinen Schlachten in einer neuen Umgebung erleben kann. Abschließend wurde auch bestätigt, dass die Spieler am kommenden Wochenende ein Double XP-Event erwarten können. Ab Freitag, den 28. Februar 2020 um 19 Uhr wird man einmal mehr doppelte Erfahrungspunkte verdienen können.

Dem Leaker geht es an den Kragen

Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, ob im März tatsächlich ein Battle Royale-Modus namens „Warzone“ für „Call of Duty: Modern Warfare“ erscheinen wird. Activision hat lediglich auf die kürzlich veröffentlichten Leaks reagiert und einen Digital Millennium Copyright Act (DMCA) gegen Reddit eingereicht. Dadurch möchte man die Identität des Leakers herausfinden.

Durch ein DMCA kann Activision Reddit auf legale Weise zur Identifizierung des Leakers Assyrian2410 zwingen, der als erster ein Bild zu „Warzone“ veröffentlicht hatte. Das Bild wurde am 13. Februar 2020 auf Reddit veröffentlicht und verbreitete sich wie ein Strohfeuer. Der Beitrag sowie der Nutzeraccount wurden bereits gelöscht. Die Zwangsvorladung wurde bereits am 14. Februar 2020 eingereicht.

Der Inhalt, den der Reddit-Nutzer veröffentlichte, verstößt gegen Activisions exklusive Rechte unter dem Urheberrecht, wobei speziell die Rechte bezüglich „Call of Duty: Modern Warfare“ verletzt wurden. Somit sollte es schwerwiegende Konsequenzen für den Leaker haben, da Activision rechtlich gegen ihn vorgeht.

Sobald eine offizielle Ankündigung des „Warzone“-Modus vorgenommen wird, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

